Virginia Fonseca coloca joia em dente em homenagem a Vini Jr; entenda riscos

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção ao homenagear o namorado, Vinicius Jr., aplicando pequenas joias de diamante em um de seus dentes, formando a letra V. O procedimento, chamado de tooth gem, é realizado em consultórios odontológicos e ganhou destaque pela estética. No entanto, a aplicação pode oferecer riscos e comprometer a saúde bucal.

De acordo com o odontologista Leonardo Acioli, uma das principais preocupações está na adaptação da nova peça à rotina de higiene diária, já que, dependendo da joia, podem surgir regiões de difícil acesso para a escova e o fio dental.

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“O paciente precisa contemplar aquela pequena peça na rotina de higiene. Um objeto mal posicionado cria um ponto de retenção que antes não existia. Por isso, não basta aplicar e esquecer: é necessário adaptar a limpeza e fazer acompanhamento para verificar como o dente e a gengiva estão respondendo”, disse.

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A moda do tooth gem já havia chamado atenção durante o Carnaval, quando Virginia exibiu o número 7 em homenagem a Vini, e voltou à tona com a nova aplicação. Famosos como Bella Campos, Gloria Groove e Simone Biles também já surgiram com adereços semelhantes, ajudando a criar uma estética de glamour em torno da peça.

“Quando uma tendência aparece em alguém com milhões de seguidores, ela deixa de ser apenas uma escolha individual e passa a influenciar o comportamento de outros”, destaca Acioli. “O nosso papel é justamente separar o que é uma decisão estética administrável pelo paciente do que pode representar uma agressão à saúde bucal”, finaliza.

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