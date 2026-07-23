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Comportamento

Vinhos italianos consolidam espaço no Brasil e ganham evento itinerante em setembro

Pesquisa revela avanço do consumo premium no país e iniciativa passará por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 11h30 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h31
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O mercado vinícola brasileiro vive uma expansão do consumo de rótulos premium, com os produtos italianos ocupando um espaço importante neste cenário. O país europeu registrou crescimento de 14,3% no valor das exportações de vinhos para o Brasil no primeiro semestre de 2026.

Esse desempenho positivo consolida a Itália como a segunda maior fornecedora com maior preço médio por litro (4,81 dólares) atrás apenas da França (10,51 dólares). As informações compõem a pesquisa de Mercado: O Vinho no Brasil, elaborada pela ICE, Agência que promove as empresas italianas em território brasileiro.

O estudo também detalha as preferências do consumidor nacional, que valoriza elementos tradicionais como a rolha de cortiça. Já do ponto de vista dos canais de distribuição, o e-commerce tem se projetado e já representa 13,5% do mercado total de vinhos, enquanto o varejo alimentar físico (supermercados e hipermercados) constitui 86,5% do volume das vendas off-trade, que se refere à comercialização de produtos, especialmente bebidas, para consumo fora do estabelecimento.

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Diante deste contexto animador para os vinhos italianos, a capital federal receberá em 11 de setembro a quinta edição do Road Show I Love Italian Wines. O evento voltado aos profissionais do setor e compradores especializados será realizado na Embaixada da Itália, que celebra a restauração da obra de Pier Luigi Nervi. Com a proposta de road show, a iniciativa também passará por outras cidades do país. No dia 14 do mesmo mês, no Sheraton Grand Rio, no Rio de Janeiro, em 16 de setembro no JK Iguatemi, na cidade de São Paulo, e a viagem termina no Castelo do Batel em Curitiba, em 18 de setembro.

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Quem participar poderá degustar os produtos de excelência e até integrar as masterclasses previstas para a programação do evento, que contará com cerca de mil rótulos italianos, o que fortalece a tradição e a percepção de qualidade dos vinhos da nação europeia.

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