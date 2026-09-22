Vídeo: Vira-lata caramelo furta bolsa de entregador de gás

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Um entregador de gás em Minas Gerais acreditou ter sido vítima de roubo ao perder sua bolsa com a maquininha de cartão. A verdade veio à tona com as câmeras de segurança: um vira-lata caramelo “furtou” o item, transformando o incidente em uma história inusitada, embora a bolsa não tenha sido recuperada.

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O entregador Milton Souza, de 61 anos, caiu em uma pegadinha: achou que havia sido vítima de um ladrão, mas logo em seguida foi avisado da molecagem. Ao deixar um botijão na casa de um cliente, na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, ele se descuidou da bolsa que levava a maquininha de cartão. Enquanto carregava o botijão de gás para dentro da residência e fazia a cobrança, deixou a bolsa no chão, ao lado da moto. Quando voltou, ela tinha desaparecido.

Souza ficou cismado. Olhou para os lados, mas a rua estava vazia. Procurou a bolsa no chão e nada. Achou apenas alguns comprovantes de cartão que haviam caído dela. O entregador chegou a alertar o morador sobre um possível ladrão. Quando foi embora, o cliente olhou as imagens gravadas pela câmera de segurança. Lá, pôde ver um vira-lata caramelo se aproximando da moto, pegando a bolsa com os dentes e depois indo embora com ela na boca.

Souza aparece fazendo a cobrança pelo gás quando o sol provoca um reflexo na tela da maquininha de cartão. Para conseguir enxergar o equipamento, ele procura uma sombra próxima ao muro. É nesse momento que o cachorro entra em ação.

O cliente mandou as imagens para Souza. O episódio acabou transformando o que seria um possível caso de furto em uma das mais inusitadas “ocorrências” do trabalho do entregador. Mas Souza não conseguiu recuperar nem a bolsa.

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