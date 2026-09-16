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Comportamento

VÍDEO: Streamer registra erupção de vulcão de perto durante live na Guatemala

Adriano Zendejas captou o momento em que o vulcão expeliu fumaça, cinzas e material incandescente

Por Pedro Godoy 16 set 2026, 16h19 | Atualizado em 16 set 2026, 16h25
Homem barbudo com chapéu de sol cinza e casaco escuro em primeiro plano, com um vulcão ao fundo e o céu alaranjado do nascer do sol. Luzes da cidade brilham na base da montanha. Uma pessoa de casaco vermelho e equipamento de câmera aparece à esquerda
Streamer mexicano captura momento em que vulcão entra em erupção (Adriano Zendejas/)
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O streamer mexicano Adriano Zendejas registrou um momento impressionante durante uma transmissão ao vivo na Guatemala. Do alto de uma montanha, ele conseguiu captar o instante em que um vulcão entrou em atividade.

As imagens mostram a movimentação vulcânica enquanto o streamer acompanha o fenômeno a uma curta distância. O registro rapidamente chamou atenção nas redes sociais pela proximidade com o vulcão e pela perspectiva privilegiada da gravação.

A transmissão captou o momento exato em que o vulcão começou a expelir colunas de fumaça, cinzas e material incandescente, surpreendendo os espectadores que acompanhavam a live. A proximidade e o impacto visual da erupção provocaram momentos de tensão e repercutiram nas redes sociais.

O vídeo também gerou debates sobre os riscos envolvidos na produção de conteúdo em áreas de intensa atividade vulcânica. Enquanto alguns internautas destacaram a sorte do streamer por ter registrado uma cena tão impressionante, outros minimizaram o episódio e afirmaram que a atividade seria algo comum na região.

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