VÍDEO: Salva-vidas de apenas 16 anos salva criança de afogamento

Um resgate dramático na praia de Seabright, em Santa Cruz, na Califórnia, vem viralizando nas redes sociais pela coragem de um salva-vidas diante das condições perigosas do mar.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que o socorrista enfrenta as ondas para resgatar um garoto que estava em dificuldades. Durante a operação, ele chega a ser arrastado pela força do mar enquanto tenta levar a vítima de volta à costa. O caso aconteceu no último sábado, 25.

Após diversas tentativas, o salva-vidas consegue retirar o garoto da água em segurança.

A repercussão foi tão grande que o vídeo acabou sendo compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Vamos trazer esse jovem heroico e sua família para a Casa Branca, talvez junto com o menino que ele salvou, para lhe conceder uma Grande Honraria Civil. Muito corajoso, ele merece!”, escreveu o republicano.

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Confira o vídeo:

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