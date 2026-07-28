VÍDEO: Salva-vidas de apenas 16 anos salva criança de afogamento
Socorrista enfrentou ondas fortes para salvar um menino em Santa Cruz; vídeo viralizou e foi compartilhado por Donald Trump
Um resgate dramático na praia de Seabright, em Santa Cruz, na Califórnia, vem viralizando nas redes sociais pela coragem de um salva-vidas diante das condições perigosas do mar.
Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que o socorrista enfrenta as ondas para resgatar um garoto que estava em dificuldades. Durante a operação, ele chega a ser arrastado pela força do mar enquanto tenta levar a vítima de volta à costa. O caso aconteceu no último sábado, 25.
Após diversas tentativas, o salva-vidas consegue retirar o garoto da água em segurança.
A repercussão foi tão grande que o vídeo acabou sendo compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Vamos trazer esse jovem heroico e sua família para a Casa Branca, talvez junto com o menino que ele salvou, para lhe conceder uma Grande Honraria Civil. Muito corajoso, ele merece!”, escreveu o republicano.
Confira o vídeo: