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Comportamento

VÍDEO: Salva-vidas de apenas 16 anos salva criança de afogamento

Socorrista enfrentou ondas fortes para salvar um menino em Santa Cruz; vídeo viralizou e foi compartilhado por Donald Trump

Por Pedro Godoy 28 jul 2026, 19h30
Homem de costas, sem camisa e com bermuda azul, sentado na água espumosa do mar, com uma prancha pequena vermelha ao lado
Homem de costas, sem camisa e com bermuda azul, sentado na água espumosa do mar, com uma prancha pequena vermelha ao lado (Redes Sociais/Reprodução)
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Um resgate dramático na praia de Seabright, em Santa Cruz, na Califórnia, vem viralizando nas redes sociais pela coragem de um salva-vidas diante das condições perigosas do mar.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que o socorrista enfrenta as ondas para resgatar um garoto que estava em dificuldades. Durante a operação, ele chega a ser arrastado pela força do mar enquanto tenta levar a vítima de volta à costa. O caso aconteceu no último sábado, 25.

Após diversas tentativas, o salva-vidas consegue retirar o garoto da água em segurança.

A repercussão foi tão grande que o vídeo acabou sendo compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Vamos trazer esse jovem heroico e sua família para a Casa Branca, talvez junto com o menino que ele salvou, para lhe conceder uma Grande Honraria Civil. Muito corajoso, ele merece!”, escreveu o republicano.

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Confira o vídeo:

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