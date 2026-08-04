VÍDEO: Golfinho comove ao carregar filhote morto na Austrália

Uma cena comovente registrada no estuário de Leschenault, na Austrália, vem emocionando internautas nas redes sociais. Uma golfinho-fêmea foi filmada carregando o corpo do próprio filhote após sua morte, em um aparente comportamento de luto, informou a ONG Geographe Marine Research.

Segundo a organização, a fêmea, conhecida como Fraggle, já havia perdido seus quatro filhotes anteriores e agora enfrenta mais uma gestação sem sucesso.

Em publicação nas redes sociais, a ONG explicou que a morte do filhote já era esperada, já que ele nasceu durante o inverno, período em que a taxa de mortalidade entre recém-nascidos é mais elevada. Ainda assim, os pesquisadores mantinham a esperança de que o animal sobrevivesse. Este é o quinto filhote consecutivo perdido por Fraggle.

Outro aspecto que chamou a atenção dos cientistas foi o comportamento de outros golfinhos durante o período de luto. Segundo a ONG, animais que vivem em mar aberto se aproximaram do grupo local e permaneceram ao lado de Fraggle.

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Nas redes sociais, internautas se comoveram com as imagens e destacaram que a cena reforça a capacidade dos golfinhos de demonstrar vínculos afetivos e comportamentos associados ao luto.

Veja o vídeo:

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