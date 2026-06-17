Vídeo: dona de motel mostra os itens mais furtados dos quartos

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Krysley Marques, dona de motel em Goiânia, viraliza ao mostrar os itens mais furtados e os golpes criativos de hóspedes para não pagar. O vídeo, com milhões de views, detalha truques com preservativos, chocolates e bebidas, gerando surpresa e debate entre internautas sobre a esperteza dos clientes.

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Krysley Marques, empresária, influenciadora e dona do D’Lírios Motel, em Goiânia (GO), mostrou os itens mais furtados dos quartos de seu negócio em vídeo que viralizou nas redes sociais. O conteúdo foi publicado em seu Instagram com 214 mil seguidores na última segunda-feira, 8, e já soma mais de 2,7 milhões de visualizações

Confira a postagem:

No vídeo com a legenda “O erro do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto”, Marques exibe os itens nos quais os clientes mais tentam aplicar os golpes e como os funcionários realizam a checagem.

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Os produtos suscetíveis a truques, segundo a influenciadora, são preservativos, chocolates e bebidas em latas. Os métodos para que não pareçam consumidos vão desde um pequeno corte na embalagens de camisinha para retirar o produto, até a selagem com isqueiro de embalagens vazias de doces.

No vídeo, a empresária explica que coloca embrulhos plásticos em alguns itens para dificultar golpes como esses. Porém, Marques ressalta que os hóspedes fazem do mesmo jeito: ela mostra, por exemplo, uma lata de energético consumida pelo fundo do recipiente – a partir de um furo –, que foi colocada e lacrada novamente na embalagem plástica produzida pelo motel.

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O vídeo gerou repercussão e causou diferentes reações dos internautas. Alguns demonstraram surpresa com as técnicas reveladas pela influenciadora, enquanto outros criticaram o comportamento dos clientes do motel.

O conteúdo de Marques evidencia como funciona a gestão de um motel e compartilha as experiências incomuns do cotidiano de quem está por trás do negócio. Outro vídeo que viralizou da influenciadora expõe os itens esquecidos em seu estabelecimento: os objetos que mais chamam a atenção são uma chave de carro, uma aliança, um relógio inteligente e um controle de portão automático. Ela ressalta que esses pertences foram deixados no motel há muito tempo e ninguém veio buscá-los.