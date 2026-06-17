Vídeo: dona de motel mostra os itens mais furtados dos quartos
A publicação já soma mais de 2,7 milhões de visualizações
Krysley Marques, empresária, influenciadora e dona do D’Lírios Motel, em Goiânia (GO), mostrou os itens mais furtados dos quartos de seu negócio em vídeo que viralizou nas redes sociais. O conteúdo foi publicado em seu Instagram com 214 mil seguidores na última segunda-feira, 8, e já soma mais de 2,7 milhões de visualizações
Confira a postagem:
No vídeo com a legenda “O erro do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto”, Marques exibe os itens nos quais os clientes mais tentam aplicar os golpes e como os funcionários realizam a checagem.
Os produtos suscetíveis a truques, segundo a influenciadora, são preservativos, chocolates e bebidas em latas. Os métodos para que não pareçam consumidos vão desde um pequeno corte na embalagens de camisinha para retirar o produto, até a selagem com isqueiro de embalagens vazias de doces.
No vídeo, a empresária explica que coloca embrulhos plásticos em alguns itens para dificultar golpes como esses. Porém, Marques ressalta que os hóspedes fazem do mesmo jeito: ela mostra, por exemplo, uma lata de energético consumida pelo fundo do recipiente – a partir de um furo –, que foi colocada e lacrada novamente na embalagem plástica produzida pelo motel.
O vídeo gerou repercussão e causou diferentes reações dos internautas. Alguns demonstraram surpresa com as técnicas reveladas pela influenciadora, enquanto outros criticaram o comportamento dos clientes do motel.
O conteúdo de Marques evidencia como funciona a gestão de um motel e compartilha as experiências incomuns do cotidiano de quem está por trás do negócio. Outro vídeo que viralizou da influenciadora expõe os itens esquecidos em seu estabelecimento: os objetos que mais chamam a atenção são uma chave de carro, uma aliança, um relógio inteligente e um controle de portão automático. Ela ressalta que esses pertences foram deixados no motel há muito tempo e ninguém veio buscá-los.