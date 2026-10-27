VÍDEO: ‘Cão-curso’ de fantasias de Halloween viraliza nas redes

Centenas de cães fantasiados desfilaram pelas ruas de Nova York em mais uma edição do tradicional desfile de Halloween para animais de estimação. Realizado há 36 anos, o evento celebra o Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro, e também conta com um concurso de fantasias.

Entre os destaques deste ano estavam cães vestidos como personagens da cultura pop, cachorros-quentes e até um papamóvel. O primeiro lugar do concurso ficou com Jimmy, que apareceu fantasiado de bola de futebol americano, em referência à apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl deste ano.

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