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Comportamento

Viagem dos sonhos: a tendência dos hotéis dedicados a fazer os hóspedes dormirem bem

A onda cresce no exterior e agora chega ao Brasil com um arsenal de serviços e tecnologias para ajudar os insones 

Por Luiza Zubelli 17 out 2026, 08h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h40
Quarto de hotel luxuoso com cama king-size de lençóis brancos e cabeceira estofada preta. À direita, um espelho de corpo inteiro e uma sala de estar com sofá azul, almofadas e uma mesa de centro. Grandes janelas mostram uma vista panorâmica da cidade ao entardecer
SOB CONTROLE - Suíte do Equinox, em Nova York: cama inteligente calibra a temperatura do corpo (./Divulgação)
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Nem todo mundo consegue descansar nas férias em tempos tão acelerados. Não raro, os dias de folga se tornam tão intensos que ganham ares de gincana, com visitas em série a pontos turísticos, museus, bares e restaurantes. Tudo, claro, registrado em selfies que disfarçam as olheiras. Eis que um grupo cada vez maior de pessoas esgotadas pela estressante rotina de trabalho e afazeres começa a trocar essa verdadeira maratona de lazer por boas horas de cama. O chamado turismo do sono, que ganha adeptos mundo afora, promete uma trégua para valer, longe das incessantes distrações que chegam no celular, em ambientes para lá de favoráveis ao repouso. A tendência, que já faz sucesso há algum tempo no exterior, acaba de desembarcar no Brasil, com um número crescente de hotéis oferecendo pacotes do tipo, com diárias a partir de 850 reais.

A novidade já pode ser encontrada em mais de vinte hotéis brasileiros, que, em comum, contam com janelas antirruído (revestidas de cortinas com blackout, claro) e camas com supercolchões. A partir daí, o cardápio de mimos para garantir sono profundo varia. No Wood, em Gramado, na Serra Gaúcha, o visitante esbarra com um menu de travesseiros da CiaDoSono para todos os gostos e anatomias, além de uma providencial caixa para trancar o telefone e só retirá-lo depois do despertar. Antes de fechar os olhos, os hóspedes são convidados a relaxar com uma playlist personalizada, tomar chá feito de um blend de ervas e massagear as mãos com óleo com essência de lavanda. Ao se pôr na horizontal, massageadores instalados sob as cobertas ajudam a soltar o corpo. “A ideia é fazer com que a viagem seja bem diferente do convencional”, explica Rafael Peccin, diretor do hotel. “Já não tenho a mesma facilidade para dormir de quando eu era mais jovem, e esses cuidados são preciosos”, conta a publicitária Rosiane Mendes, 41 anos, que por lá dormiu como se não houvesse amanhã.

Mulher de cabelos loiros e ondulados, vestindo um longo vestido vermelho sem mangas, sentada descalça no chão claro, sorrindo para a câmera. Ela usa um anel grande no dedo médio e pulseiras pretas no pulso esquerdo.
MUDANÇA DE HÁBITOS – Às voltas com uma rotina atribulada, a engenheira química Priscila Perin, 40 anos, decidiu se dar uma pausa em um hotel dedicado ao sono e implantou no dia a dia o que aprendeu por lá. “Não levo mais o celular para a cama e hoje ouço músicas para relaxar”, conta. (./Arquivo pessoal)

Apesar de temporária e casual, a experiência não deixa de ser um alívio para a turma que passa noites em claro — um contingente que se expande em meio ao estresse moderno. Três em cada dez brasileiros afirmam sofrer de insônia, segundo dados do Ministério da Saúde, um problema capaz de diretamente afetar a qualidade de vida e o próprio bem-estar. Ainda que pernoitar por algumas horas em um quarto de hotel sob medida não tenha efeito cumulativo, a experiência pode ajudar quem pena para pregar as pestanas a entrar em contato consigo mesmo. “Só o fato de alguém entender que precisa dormir melhor já abre espaço a uma mudança mais duradoura de hábitos”, avalia a neurologista Andrea Bacelar, da Academia Brasileira do Sono. “Não levo mais o celular para a cama e, quando estou estressada, recorro às músicas para baixar a ansiedade”, relata a engenheira química Priscila Perin, 40 anos, que se surpreendeu com os efeitos positivos que a hospedagem em um exemplar do circuito do sono trouxe para sua vida.

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O segredo para o repouso dos justos, dizem os especialistas, é estabelecer uma rotina que começa bem antes do horário de dormir, capaz de ir desligando a mente. É um exercício que alguns hotéis internacionais, que figuram no panteão deste nicho do turismo, elevam a níveis ultra exclusivos. Na frenética Nova York, o Equinox reserva aos hóspedes camas com colchão feito à mão, à base de látex natural, algodão grego e carvão ativado, que fornece suporte às partes mais leves do corpo, como pescoço, braços e pernas. Com controle biométrico, ele permite que a temperatura fique mais fresca ao adormecer e mais quente ao despertar. Antes de o despertador tocar, a cama vibra suavemente e, pela manhã, dá um relatório completo sobre a qualidade daquela noite. Exercícios de relaxamento e banhos com contraste de temperatura e um mix de óleos (camomila, tangerina e pimenta-da-tasmânia) contribuem para abrandar a tensão.

Mãos seguram um folheto preto e branco com informações sobre travesseiros, enquanto uma caixa de madeira aberta com embalagens brancas de Essence e Cervical está ao fundo, sobre uma colcha estampada com árvores
CONFORTO – Menu de travesseiros do Wood, em Gramado: modelos  para todos os gostos e anatomias (./Divulgação)
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Às margens do Pacífico, no México, o Grand Velas Riviera Nayarit se distingue pelo leque de serviços. Massagens, aromaterapia, sessões guiadas de relaxamento e tratamento sonoro, timbres de cristais e ruídos de gotas na água — tudo está à disposição. Um dos agrados são as máscaras para cobrir os olhos, com texturas e cheiros distintos. Já no concorrido Lefay, nos fotogênicos Alpes italianos, a estadia inclui acompanhamento médico, massagens e até tratamento com crioterapia, técnica que utiliza temperaturas polares para tratar dores musculares. Claro que tamanho arsenal de mimos custa caro: um pacote de cinco noites ali não sai por menos de 2 800 euros. Para quem pode pagar, a recompensa é um luxo ao qual, paradoxalmente, qualquer mortal tem direito: fechar os olhos e dormir bem.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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