‘Vestido da vingança’ da princesa Diana vai à leilão por valor impressionante

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O icônico “vestido da vingança” da Princesa Diana, usado em 1994 no dia em que Charles admitiu infidelidade, vai a leilão. A peça, que redefiniu a imagem da princesa e se tornou um símbolo de empoderamento, é estimada em até 1,5 milhão de reais e será vendida em dezembro pela Sotheby’s.

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O icônico “vestido da vingança” da princesa Diana vai a leilão pela primeira vez desde 1997, e deve ser arrebatado por uma bolada surpreendente: responsável pela venda, a Sotheby’s estima que a peça valha até 220 mil libras, o equivalente a cerca de 1,5 milhão de reais na cotação atual.

Usado por Diana em 1994, a peça ganhou o apelido vingativo da imprensa britânica depois que a princesa de Gales apareceu em público com o pretinho nada básico, e superousado para os padrões recatados da realeza, no mesmo dia em que Charles admitiu publicamente ter sido infiel em seu casamento.

Criado por Christina Stambolian, a peça remodelou a imagem de Diana, e foi interpretada imediatamente como um recado de “vingança” ao então príncipe Charles. “Ela criou um visual que ninguém jamais a tinha visto exibir antes. Isso lhe permitiu demonstrar sua determinação em defender a si mesma e retomar o controle da narrativa de uma história que teria sido devastadora para qualquer pessoa”, atestou Morgane Halimi, chefe global do departamento de bolsas e moda da Sotheby’s, ao The Guardian.

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A executiva destaca ainda que o legado do vestido vai além do design e do poder simbólico na vida de Diana. “Ele ocupa um lugar único na história da moda porque representa um daqueles momentos raríssimos em que uma peça de vestuário transcende a moda para se tornar parte da história cultural”, completa — não à toa, a expressão “vestir-se para a vingança” está até hoje na boca do povo.

A peça foi leiloada uma única vez, em 1997: na ocasião, Diana ofereceu o vestido a um leilão beneficente, que arrecadou 39. 098 libras com o modelo — o equivalente a quase 100 mil libras em valores corrigidos. A família que o adquiriu permanece com ele desde então. Agora, a peça será leiloada com estimativas que variam de 110 mil a 220 mil libras esterlinas. Neste mês, ele fica exposto na sede da casa de leilões em Londres, antes de seguir para Hong Kong, Genebra e Nova York, onde ocorrerá a venda em dezembro.