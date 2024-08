Verde limão e pulseiras Taylor Swift: a influência da moda a favor de Kamala Harris

Repleto de momentos virais, a Convenção Nacional Democrata de 2024, nos Estados Unidos, usou e abusou de itens fashionistas e referências à cultura pop para impulsionar a agora oficial candidatura de Kamala Harris à presidência do país, além de atrair os eleitores mais jovens.

Das camisetas, bonés e bottoms verde limão com dizeres como “She´s so Kamala” às famosas pulseirinhas da amizade de Taylor Swift, passando pelas aparições da cantora Pink e do rapper Lil Jon, tudo (ou quase) mostrado nos três dias em Chicago, fazia referência à nova fase do partido, que a partir da decisão do presidente Joe Biden de se retirar da disputa e “passar a tocha” para sua vice-presidente, também passaria para a próxima geração.

Essa movimentação, porém, começou antes. Logo após Biden desistir da candidatura, a musicista britânica Charli xcx escreveu no X (antigo Twitter) “kamala IS brat”, em referência ao seu álbum “Brat”, que enaltece uma personalidade de garota bagunceira e festeira. Harris, obviamente, não incorpora literalmente essas características, mas ganhar o endosso de uma artista do momento como ela, fez os jovens e conectados absorverem sua mensagem quase que instantaneamente.

Assim, não à toa, o verde limão estava por toda a convenção, seja nos delegados usando broches “kamala” ou nas camisetas “she’s so kamala” – a mesma cor do álbum de Charli xcx. “É um álbum de uma artista muito popular, e a equipe de Kamala está tocando com base nele”, disse Foster Hoch, diretor criativo do Partido Democrata do Estado de Nova York, responsável pelo desenvolvimento de produtos para a delegação.

Ed Markey, senador de Massachusetts, confirmou a aproximação com a Geração Z. “Eles são os que dizem que precisamos proteger a comunidade transgênero. Eles são os que dizem que temos que tirar as armas das escolas. Eles são os que dizem que precisamos de justiça racial em nossa sociedade. Então, quanto mais perto você estiver dos jovens, mais você aprenderá e mais poderá mudar as políticas que nosso país precisa ver mudar”, afirmou, em entrevista à imprensa internacional.

Sensação democrata

O pulo do gato da convenção, porém, foi a presença – mesmo que indireta – de Taylor Swift. Embora ela não tenha aparecido como uma das apresentações surpresas, marcou presença com suas “pulseiras de amizade” confeccionadas à mão, conhecidas por serem trocadas em seus shows.

Na convenção, elas vinham carregadas de menções e significados aos momentos mais virais de Kamala Harris, com frases como “Estou falando” e “YTYJFOOACT” (ou “Você acha que acabou de cair de um coqueiro?”), em uma referência a uma história que ela conta sobre sua mãe, a falecida pesquisadora de câncer Shyamala Gopalan Harris, seguida de uma gargalhada – um dos memes mais conhecidos de Harris.

Sinal dos tempos endossado pela moda, já que as tais pulseiras e as camisetas, bonés e souvenirs sobre Kamala, e sua corrida pela Casa Branca, viraram objetos de desejo para ostentar, curtir e compartilhar nas redes sociais. Assim como seu estilo que, para muitos, já a transformou em ícone fashion entre os jovens.