Vai um gim sem álcool?

Durante muito tempo, o cliente que pedia um drink sem álcool recebia na mesa um suco incrementado com um monte de frutas penduradas na borda. Para a sorte dos abstêmios e amantes da coquetelaria, surgiram os mocktels. A expressão é um trocadilho de mock (do inglês, imitação) com a palavra coquetel. Em uma tradução livre, um drink sem álcool, mas com ingredientes tão complexos e sofisticados como as opções clássicas alcoólicas, que viraram opção obrigatória nos bares.

A mudança tem explicação. Primeiro ponto é a maior preocupação da população com a saúde e o bem-estar do que no passado. Na terra dos vinhos, a França, o consumo de álcool caiu 70% nos últimos 60 anos. De acordo com a consultoria internacional IWSR, a maior parte opta pela bebida zero (52%) para ser mais saudável e a outra (47%) tem o objetivo apenas de reduzir a frequência da bebida. O Centro de Pesquisa em Políticas sobre Álcool da Universidade La Trobe, na Austrália, mediu o consumo etílico em 39 países da América do Norte, Oceania e Europa, entre jovens de 12 a 18 anos, nas últimas duas décadas. Em todas regiões, houve registro de diminuição. Na Suécia, Lituânia e Noruega caiu em 50%. O recorde foi a Islândia, com queda de 80%.

Lojas especializadas

Apesar de não haver estudos assim longos no Brasil, o país segue tendências mundiais, assim como a indústria de bebidas, interessada a não perder clientes. O resultado aparece nos bares e nas lojas especializadas com uma oferta maior de produtos, que podem funcionar como excelente saída para as empresas de bebidas que veem os números de vendas diminuírem ao longo do tempo.

A empresa espanhola-alemã, a Henkkell Freixenet, por exemplo, foi uma das primeiras a lançar a espumante zero, em 2021, no Brasil. Feito com o mesmo processo de fabricação, o produto fez sucesso e abriu as portas para o lançamento de vinhos. Já existem até lojas especializadas nessa área. O consultor de bares e mixologista Rodolfo Bob indica a Armazém sem Álcool (www.armazemsemalcool.com.br). O Empório Vignamazzi também tem uma área de desalcolizados.

A fabricante nacional The Spirits lançou o Nulla, gim zero. O produto chegou ao mercado 18 meses depois de uma pesquisa que identificou alta procura de bebidas desalcolizadas nas formaturas de estudantes. A novidade se enquadra em bebida saborizada. Até o tradicional Tanqueray oferece uma opção, elaborada com os mesmos destilados botânicos, utilizados na versão tradicional do gim londrino. A empresa espera que a versão zero e de baixo consumo alcoólico representem 23% de aumento nas vendas nos próximos três anos. O mercado está tão ligado na onda dos saudáveis, que a Ambev lançou recentemente a Corona zero, enriquecida com vitamina D. Só falta agora ter baixa caloria.