Universo sombrio de Tim Burton ganhará versão de luxo em parceria com a Loewe

O universo peculiar de Tim Burton chega ao mercado de luxo em uma nova parceria com a grife espanhola Loewe. Em colaboração com a Disney, a marca lança uma coleção-cápsula inspirada em O Estranho Mundo de Jack, animação de 1993 do diretor americano que atravessou gerações com sua estética sombria e personagens excêntricos.

A linha, que estará nas lojas em 12 de novembro, reúne roupas, acessórios, artigos de couro e velas perfumadas. Entre os destaques estão uma bolsa que esconde uma ilustração de Jack Skellington no forro, outra com Zero, o cão fantasma do protagonista, e uma bolsa de couro trançado em preto e laranja, da qual serpentes parecem saltar. O Demônio Arlequim também aparece em uma criação que combina penas e escamas de couro.

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Burton participou da concepção das peças ao lado dos diretores criativos da casa, Jack McCollough e Lazaro Hernandez. A parceria explora uma afinidade entre a moda artesanal e a concepção da animação em stop-motion, ambos processos minuciosos. Em entrevista à Vanity Fair, o cineasta refletiu sobre como a expansão da inteligência artificial o faz valorizar cada vez mais o aspecto tátil e humano da criação artística – um apreço pelo trabalho manual e pelas texturas que aproxima, justamente, os universos do cinema e da moda. O processo de animação do icônico filme exigiu a criação de 227 bonecos e a captura de 109.440 quadros, produção que ganha força diante dos avanços tecnológicos de hoje. O longa foi dirigido por Henry Selick, baseado em um poema original de Burton, que também produziu.

Não é a primeira vez que a Loewe faz colaborações com animações estimadas. Na época do diretor criativo Jonathan Anderson, a grife fez parcerias com o estúdio japonês Studio Ghibli, resultando em três coleções inspiradas em Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado, lançadas entre 2021 e 2023. A relação de Burton com a moda também não é inédita: em 2019, a própria Loewe fez uma linha inspirada no live-action de Dumbo, dirigido pelo cineasta, enquanto a HUGO fez uma parceria com a Disney em 2024 para criar peças baseadas no mesmo O Estranho Mundo de Jack. Burton também colaborou com Marc Jacobs e a loja de departamentos Saks Fifth Avenue em uma instalação de vitrines em 2016.

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