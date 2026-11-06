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Comportamento

Universo sombrio de Tim Burton ganhará versão de luxo em parceria com a Loewe

Colaboração com a Disney transforma personagens de 'O Estranho Mundo de Jack' em roupas, bolsas e até velas

Por Gabriela Caputo 6 nov 2026, 08h00
INSPIRAÇÃO - Burton e seu cãozinho, Levi: animais viram criaturas em sua obra -
O cineasta Tim Burton. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
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Universo sombrio de Tim Burton ganhará versão de luxo em parceria com a Loewe Priorize VEJA no Google

O universo peculiar de Tim Burton chega ao mercado de luxo em uma nova parceria com a grife espanhola Loewe. Em colaboração com a Disney, a marca lança uma coleção-cápsula inspirada em O Estranho Mundo de Jack, animação de 1993 do diretor americano que atravessou gerações com sua estética sombria e personagens excêntricos.

A linha, que estará nas lojas em 12 de novembro, reúne roupas, acessórios, artigos de couro e velas perfumadas. Entre os destaques estão uma bolsa que esconde uma ilustração de Jack Skellington no forro, outra com Zero, o cão fantasma do protagonista, e uma bolsa de couro trançado em preto e laranja, da qual serpentes parecem saltar. O Demônio Arlequim também aparece em uma criação que combina penas e escamas de couro.

Leia também: Tim Burton fala a VEJA: “Recebi muitos nãos na vida”

Duas bolsas de Halloween: à esquerda, uma cesta de vime laranja e preta com detalhes pontudos e alça preta; à direita, uma bolsa preta de couro com um rosto sorridente de Jack Skellington e um chaveiro de personagem pendurado
Algumas peças da parceria entre Tim Burton e a grife Loewe. (Loewe via Vanity Fair/Divulgação)
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Burton participou da concepção das peças ao lado dos diretores criativos da casa, Jack McCollough e Lazaro Hernandez. A parceria explora uma afinidade entre a moda artesanal e a concepção da animação em stop-motion, ambos processos minuciosos. Em entrevista à Vanity Fair, o cineasta refletiu sobre como a expansão da inteligência artificial o faz valorizar cada vez mais o aspecto tátil e humano da criação artística – um apreço pelo trabalho manual e pelas texturas que aproxima, justamente, os universos do cinema e da moda. O processo de animação do icônico filme exigiu a criação de 227 bonecos e a captura de 109.440 quadros, produção que ganha força diante dos avanços tecnológicos de hoje. O longa foi dirigido por Henry Selick, baseado em um poema original de Burton, que também produziu.

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Não é a primeira vez que a Loewe faz colaborações com animações estimadas. Na época do diretor criativo Jonathan Anderson, a grife fez parcerias com o estúdio japonês Studio Ghibli, resultando em três coleções inspiradas em Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado, lançadas entre 2021 e 2023. A relação de Burton com a moda também não é inédita: em 2019, a própria Loewe fez uma linha inspirada no live-action de Dumbo, dirigido pelo cineasta, enquanto a HUGO fez uma parceria com a Disney em 2024 para criar peças baseadas no mesmo O Estranho Mundo de Jack. Burton também colaborou com Marc Jacobs e a loja de departamentos Saks Fifth Avenue em uma instalação de vitrines em 2016.

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