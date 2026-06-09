Turista sobrevive sete dias à deriva e à base de caranguejos após cair de penhasco na China
Homem foi resgatado por pescadores já desmaiado na manhã do sétimo dia
Um turista chinês sobreviveu por sete dias à deriva no mar após cair de um penhasco na região da ilha de Hainan. Identificado como Qin, o homem de 39 anos foi arrastado pelas correntes para o Estreito de Qiongzhou e foi resgatado posteriormente por pescadores, segundo informações da imprensa local.
Qin caiu no mar durante a noite do dia 27 de maio, tentou nadar de volta à costa mas foi levado pela correnteza. Após não conseguir contato com qualquer embarcação próxima, o homem passou a deixar para trás na água roupas, correntes e sapatos para conseguir se manter em flutuação.
No quarto dia ao mar, Qin passou a pegar pequenos caranguejos encontrados em outras estruturas flutuantes e os ingeria cru. O homem estima ter comido até 80 animais dessa maneira durante os sete dias. Debilitando, começaram episódios de delírio e desidratação.
O resgate aconteceu apenas na manhã do sétimo dia, quando dois pesquisadores avistaram o corpo quase inconsciente de Qin flutuando. O turista foi levado ao Hospital Popular do Condado de Chengmai e recebeu tratamento para desidratação, infecções, queimaduras e danos causados pela exposição à água do mar. Após tratamento intensivo, seu quadro se estabilizou.