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Comportamento

Turista sobrevive sete dias à deriva e à base de caranguejos após cair de penhasco na China

Homem foi resgatado por pescadores já desmaiado na manhã do sétimo dia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 17h38 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h41
Vista aérea da ilha de Hainan, China, com densa vegetação verde e áreas urbanas costeiras. O mar ao redor exibe tons de azul e verde-água, com nuvens brancas no canto inferior direito e superior direito
Ilha de Hainan, região em que o turista ficou à deriva (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Turista sobrevive sete dias à deriva e à base de caranguejos após cair de penhasco na China Priorize VEJA no Google

Um turista chinês sobreviveu por sete dias à deriva no mar após cair de um penhasco na região da ilha de Hainan. Identificado como Qin, o homem de 39 anos foi arrastado pelas correntes para o Estreito de Qiongzhou e foi resgatado posteriormente por pescadores, segundo informações da imprensa local.

Qin caiu no mar durante a noite do dia 27 de maio, tentou nadar de volta à costa mas foi levado pela correnteza. Após não conseguir contato com qualquer embarcação próxima, o homem passou a deixar para trás na água roupas, correntes e sapatos para conseguir se manter em flutuação.

No quarto dia ao mar, Qin passou a pegar pequenos caranguejos encontrados em outras estruturas flutuantes e os ingeria cru. O homem estima ter comido até 80 animais dessa maneira durante os sete dias. Debilitando, começaram episódios de delírio e desidratação.

O resgate aconteceu apenas na manhã do sétimo dia, quando dois pesquisadores avistaram o corpo quase inconsciente de Qin flutuando. O turista foi levado ao Hospital Popular do Condado de Chengmai e recebeu tratamento para desidratação, infecções, queimaduras e danos causados pela exposição à água do mar. Após tratamento intensivo, seu quadro se estabilizou.

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TAGS:
China
Comportamento
Turismo
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