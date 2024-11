Toda vestida em Dior, Jennifer Lopez chama a atenção por sapatos esquisitos

Jennifer Lopez entrou para a turma das celebridades com sapatos esquisitos. A atriz e cantora abraçou a tendência das passarelas e entre personalidades como Kylie Jenner, Jennifer Lawrence, Emily Ratajkowski e, claro, Lady Gaga, aparecendo nesta quinta-feira 8, para a sessão de fotos de seu novo filme “Unstoppable”, em Londres, com um look do desfile de outono 2024 da Dior, incluindo os sapatos que lembram botas de cano alto de couro preto, mas descolado em cinco tiras que prendem atrás da perna e um salto com uma bola dourada.

Embora estivesse elegante, a bordo de um vestido branco trespassado sobre uma gola alta preta, chapéu preto de aba larga e uma bolsa preta Lady Dior, no maior estilo Jackie O, acabou chamando a atenção mesmo pelos sapatos não convencionais e que, com certeza, entraram no hall dos acessórios esquisitos da última temporada de moda, que fizeram alguns fashionistas torcerem o nariz.

Especialistas já dizem que entre todas as personalidades que surgiram com sapatos estranhos até agora, a estrela saiu na frente. Superou até as botas de plataforma de couro envernizado preto de seis polegadas que a rainha dos looks extravagantes, Lady Gaga, usou pouco antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. Segundo eles, nesse quesito, JLo é medalha de ouro.

Veja o look de JLo: