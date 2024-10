Tan Tan, em São Paulo, é o único bar brasileiro na lista dos 50 melhores do mundo

O Brasil finalmente tem um representante entre os 50 melhores bares do mundo. É o Tan Tan, em São Paulo, que aparece em 31ª posição do ranking World’s 50 Best Bars, divulgado nesta terça-feira, 22. É a lista mais importante do setor e indica os destinos etílicos mais importantes. “Um conceito meio a meio em que você se sente como se estivesse em um restaurante de luxo e em um divertido bar ao mesmo tempo, o Tan Tan, de Thiago Bañares, é uma das casas noturnas mais badaladas do Brasil atualmente”, escrevem os jurados do 50 Best.

A primeira posição é ocupada pelo Handshake Speakeasy, da Cidade do México, seguido pelo Bar Leone, em Hong Kong, e pelo Sips, de Barcelona, em terceiro (que liderou o ranking de 2023). A nova lista reforça a vocação mexicana para a vanguarda da coquetelaria mundial. Há outros dois bares da cidade por lá: Tlecãn (20º) e Licorería Limantour (32º), além de El Gallo Altanero, de Guadalajara. Buenos Aires também mantém seus principais destaques: Três Monos (7º), Cochinchina (22º) e Florería Atlântico (46º). O italiano 1930, de Firenze, cujo bartender Benjamin Cavagna esteve no Brasil há alguns meses, aparece no 50º lugar.

O Tan Tan está presente na lista há quatro anos. Em 2021, por exemplo, já o melhor colocado do país, ocupava a 87ª posição e foi subindo de forma consistente. “Esta é uma posição que nos traz muita responsabilidade, porque além de representar o reconhecimento do nosso conceito, nos torna representantes do nosso país”, diz Bañares no comunicado em que celebra a nova posição.

A carta atual, elaborada por Bañares em parceria com o head bartender Caio Carvalhaes, tem 14 coquetéis autorais divididos entre Coolers e Highballs, Daisys e Sours, Martinis, Aperitivos e Mocktails (os drinks sem álcool). Entre os destaques estão o Curupira, feito com borbulhante de cambuci, hortelã e cumaru sob base alcoólica de Tanqueray dry, Ortiz, que leva tequila Don Julio Blanco, acerola, dill e limão taiti, e Saltburn, com tequila Don Julio Reposado, Jerez cream, vermute tinto e goiaba. Há também um menu de comidas de inspiração asiática, como o wonton de camarão e copa lombo, e Spring Rolls Royce, harumaki feito com massa frita recheada com tartar de atum.