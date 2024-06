Surreal: o surpreendente sapato de dois andares sucesso na internet

Que a moda adora algo inusitado, já sabemos. Mas vez ou outra aparecem acessórios que causam estranheza, e exatamente por isso, caem nas graças de atrizes e fashionistas como uma boa alternativa para a criação de looks diferentes. Muitos desses itens ganham até tons surrealistas, o que aumenta ainda mais não só as experimentações fashion como o desafio em entender como podem dar uma levantada no visual e até parecer divertido, sem cair no esquisito.

Nesses moldes, o acessório da vez é a sandália da Jacquemus de salto duplo, como se o calçado tivesse “dois andares”. Ao surgir nos pés da modelo Tina Kunakey e a atriz francesa Adèle Exarchopoulos – que ainda estão sob os holofotes por um suposto romance após a separação da modelo e o ator Vincent Cassel – ganhou repercussão e virou febre no verão europeu.

Chamado “Les Doubles”, o acessório foi apresentado na passarela de verão 2024 da grife francesa na Semana de Moda de Paris, provocando um efeito parecido com a espanhola Loewe, em 2021, quando exibiu seus modelos de saltos divertidos e bem esquisitos em formato de vidro de esmalte, rosa vermelha pisada e até ovo quebrado, um claro questionamento às noções de normalidade.

Salto alto ou salto baixo?

Continua após a publicidade

Os modelos de dois andares da Jacquemus até parecem mais “comuns”, se comparados aos da Loewe, mas como os acessórios criados por Jonathan Anderson, há três anos atrás, também são ótimos exemplos da criatividade fashion que nunca se esgota. Ainda mais se aplicado ao salto alto, maior representação da autoestima feminina. A verdade, porém, é que esse item nada mais é do que um clássico de salto baixo.

E dentro do conceito do que é usável, é fato que essa moda já dá sinais de que vai pegar. Só conferir no site da marca: mesmo disponível por 1.060 dólares (cerca de R$ 5.7 mil), e com uma versão de tamanco por 1.160 (cerca de R$ 6,3 mil), o sapato já tem estampas e cores esgotadas. E não é só por causa de Tina e Adèle – sendo diferente e aparecendo na passarela, com certeza, vira um sucesso nas redes sociais. Uma imagem surpreendente, ótima para causar sensação e ganhar muitas curtidas e compartilhamentos na internet.