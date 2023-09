“Ser mãe é uma escolha”, diz socióloga que defende legalização do aborto

A efervescente década de 60 foi particularmente conturbada para mim. Com 19 anos, recém-chegada à Bélgica para fazer faculdade de sociologia, temi estar grávida de um namorado que tinha à época. Havia um mundo de possibilidades à minha frente e um filho no início da juventude não cabia em meus planos. Longe de casa e da minha família, me senti completamente desamparada: teria de sustentar uma gestação indesejada, já que, naquela época, o aborto era ilegal e punido com prisão. Felizmente, o caso acabou se revelando como falso positivo. Mas o episódio me marcou para sempre. Pela primeira vez, percebi que certas escolhas e liberdades não estavam disponíveis para mim, pelo simples fato de ter nascido mulher. Foi um choque, que demorou um certo tempo para ser elaborado, mas que me levou a lutar pelo direito de ser dona do próprio corpo.

Não foi uma trajetória simples. Até então, vinha seguindo o roteiro reservado às “moças de boa família”, estudando em colégios de freiras que pregavam verdades absolutas e puniam atos considerados pecaminosos. Nunca me enquadrei nesse formato, sendo expulsa por mau comportamento, quando apenas questionei a autoridade das madres. Em casa, cresci em um ambiente mais acolhedor, mas temas como liberdade sexual feminina jamais fizeram parte das conversas. A temporada na Europa serviu para abrir minha cabeça e, ao voltar ao Brasil, comecei a trabalhar na PUC-Rio com uma pesquisa sobre a condição das mulheres no mercado de trabalho. A diferença entre homens e mulheres ficou evidenciada nas estatísticas, me sentia como Colombo descobrindo a América. O nascimento de minha filha, Andrea, fruto de uma união estável e de uma gravidez planejada, me fez sentir mulher como nunca antes.

Nos anos 1970, eu e outras professoras formamos um grupo de discussão que se tornou a primeira organização feminista do país, o Centro da Mulher Brasileira. Nosso grito de luta era “Nosso corpo nos pertence”, um lema sob o qual sempre esteve a possibilidade de interromper uma gravidez indesejada, de forma segura. Ser mãe é uma escolha e não pode ser uma imposição. A demanda despertou a ira de grupos conservadores que, nestes mais de cinquenta anos de batalhas, me atacaram de diversas formas. Certa vez, me jogaram carne crua, ao chegar a uma universidade para dar uma palestra. Mais recentemente, a senadora Damares Alves publicou nas redes sociais que eu defendia a morte de bebês. Era uma briga entre Davi e Golias, porque ela tinha muito mais poder e influência que eu. Até hoje sou massacrada no tribunal da internet.

É triste pensar que, desde que levantei a bandeira do direito ao aborto, pouca coisa mudou. Há três décadas, escrevi um artigo em VEJA dizendo que os políticos tratam o tema como batata quente. Todos temem se queimar e jogam o problema para a frente, fazendo-o persistir. Percebi isso quando presidi o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, no Congresso Nacional, no fim da década de 80. Atualmente, uma em cada sete mulheres brasileiras que completam 40 anos já passou por um aborto. Muitas, sobretudo as mais vulneráveis, mulheres e meninas negras e pobres, correram risco de vida, ao fazê-lo em clínicas clandestinas, ou em casa, sem qualquer assistência médica. De vez em quando, me sinto cansada por não ver a pauta avançar no campo da saúde pública e até sofrer risco de retroceder. O que me conforta é que, para cada opositor, existe uma mulher brigando pelo que deveria ser seu por direito. Me apoio muito nelas, inclusive na Andrea, que se tornou uma feminista convicta. Minha maior esperança é que minhas duas netas possam crescer em um país onde suas liberdades sejam respeitadas.

Jacqueline Pitanguy em depoimento dado a Amanda Péchy

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858