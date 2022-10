Saiba por que as atrizes francesas estão cortando o próprio cabelo

Atualizado em 6 out 2022, 16h46 - Publicado em 6 out 2022, 16h45

Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira 5, atrizes francesas, incluindo estrelas como Juliette Binoche, Isabelle Hupert, Marion Cotillard, Berenice Bejo, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Adjani, Jane Birkin e Mélanie Laurent, apareceram cortando mechas de seus cabelos em prol da campanha #HairForFreedom, que apoia os protestos no Irã pela morte de Mahsa Amini.

A jovem morreu aos 22 anos, enquanto estava presa pela polícia moral iraniana, acusada de usar “trajes impróprios”, leia-se o véu de forma inadequada, que deixou fios de cabelo à mostra, o que é proibido no país muçulmano desde a Revolução de 1979, com o regime teocrático dos aiatolás. “Para as corajosas mulheres e homens do Irã que estão mudando o mundo neste exato momento, lutando pela liberdade. Estamos ao seu lado. #HairForFreedom”, escreveu Marion Cotillard, vencedora do Oscar pelo filme “Piaf – Um Hino ao Amor” (2007), que acrescentou um texto indignado sobre a morte de Mahsa. “Era uma jovem de 22 anos. Em 13 de setembro, foi presa e maltratada pela polícia até a morte. Ela só foi acusada de usar o véu de forma inadequada. Morreu por deixar alguns fios de cabelo aparecerem. Sua morte indignou e comoveu o Irã e o mundo. Essas pessoas só esperam ter acesso às liberdades mais essenciais. Essas mulheres e esses homens estão pedindo nosso apoio”.

Já Juliette Binoche bradou: “Pela liberdade” a favor dos manifestantes iranianos. Os protestos no país muçulmano já contabilizam mais de 130 mortos, segundo as organizações de Direitos Humanos, e já se espalharam em todo a Europa, incluindo as principais capitais como Londres, Paris, Roma e Madri.