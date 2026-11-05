Safira da família Romanov é estrela de leilão de joias em Genebra
O valor de venda é estimado entre 850.000 e 1,7 milhão de francos suíços, entre 5,7 milhões e 11,4 milhões de reais
Joias históricas de famílias reais serão leiloadas na próxima quarta-feira em Genebra, incluindo uma safira de 197,80 quilates que pertenceu aos Romanov e está ligada à corte imperial russa.
Esta safira do Ceilão, de um intenso tom azul e com cerca de 3,5 por 3 centímetros, “passou a fazer parte da coleção dos Romanov em meados do século XIX, mas a pedra é muito mais antiga”, declarou à AFP Andres White Correal, presidente da divisão de joias da Sotheby’s.
“Quando ocorreu a Revolução Bolchevique (1917), foi uma das joias incluídas na lista de peças que deveriam ser vendidas e acabou chegando, não se sabe como, das mãos dos bolcheviques às da Cartier”, explicou.
A joia foi adquirida em 1927 por Ganna Walska, uma grande apreciadora de joias e cantora de ópera americana de origem polonesa.
A peça voltou a ser leiloada em 1971 e, posteriormente, em Genebra em 1992, antes que a Cartier criasse, em 2015, a sua atual montagem, em forma de bracelete com diamantes.
Seu valor é estimado entre 850.000 e 1,7 milhão de francos suíços (entre 5,7 milhões e 11,4 milhões de reais, aproximadamente).
Entre as joias reais oferecidas neste leilão, está também uma tiara de diamantes da casa Mellerio, apresentada pela primeira vez na Exposição Internacional de 1862, em Londres. Seu valor é estimado entre 300.000 e 500.000 francos suíços (cerca de 2 milhões e 3,4 milhões de reais).
Outra peça de destaque é uma joia transformável da Cartier, criada em Londres no fim da década de 1930 para Mary Cavendish, duquesa de Devonshire, com preço avaliado entre 780.000 e 1,1 milhão de francos suíços (em torno de 5,2 milhões e 7,4 milhões de reais).
(Com AFP)