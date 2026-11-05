Safira da família Romanov é estrela de leilão de joias em Genebra

Joias históricas de famílias reais serão leiloadas na próxima quarta-feira em Genebra, incluindo uma safira de 197,80 quilates que pertenceu aos Romanov e está ligada à corte imperial russa.

Esta safira do Ceilão, de um intenso tom azul e com cerca de 3,5 por 3 centímetros, “passou a fazer parte da coleção dos Romanov em meados do século XIX, mas a pedra é muito mais antiga”, declarou à AFP Andres White Correal, presidente da divisão de joias da Sotheby’s.

“Quando ocorreu a Revolução Bolchevique (1917), foi uma das joias incluídas na lista de peças que deveriam ser vendidas e acabou chegando, não se sabe como, das mãos dos bolcheviques às da Cartier”, explicou.

A joia foi adquirida em 1927 por Ganna Walska, uma grande apreciadora de joias e cantora de ópera americana de origem polonesa.

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A peça voltou a ser leiloada em 1971 e, posteriormente, em Genebra em 1992, antes que a Cartier criasse, em 2015, a sua atual montagem, em forma de bracelete com diamantes.

Seu valor é estimado entre 850.000 e 1,7 milhão de francos suíços (entre 5,7 milhões e 11,4 milhões de reais, aproximadamente).

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Entre as joias reais oferecidas neste leilão, está também uma tiara de diamantes da casa Mellerio, apresentada pela primeira vez na Exposição Internacional de 1862, em Londres. Seu valor é estimado entre 300.000 e 500.000 francos suíços (cerca de 2 milhões e 3,4 milhões de reais).

Outra peça de destaque é uma joia transformável da Cartier, criada em Londres no fim da década de 1930 para Mary Cavendish, duquesa de Devonshire, com preço avaliado entre 780.000 e 1,1 milhão de francos suíços (em torno de 5,2 milhões e 7,4 milhões de reais).

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(Com AFP)