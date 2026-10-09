Roubo em museu: quadros de Renoir são recuperados na França após um mês

As duas obras de Auguste Renoir roubadas de um museu no sudeste da França em 8 de setembro foram recuperadas após um mês, confirmou o prefeito de Cagnes-sur-Mer à imprensa nesta sexta-feira, 9. Cinco pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram detidas na quarta-feira, 7, revelou uma fonte próxima à investigação para a AFP.

As obras em questão são Retrato de Madame Colonna Romano (1910) e Jeune fille au puits (1886), avaliadas em 9 milhões de euros – cerca de R$ 50 milhões na cotação atual.

As peças estavam expostas no Musée Renoir, dedicado ao pintor impressionista morto em 1919. O museu foi criado em 1960 e fica na última casa em que Renoir viveu, localizada a meia hora de viagem de Nice, na Riviera Francesa.

“Estas duas pinturas não são apenas obras de arte. Elas fazem parte da história da nossa cidade”, disse Bryan Masson, o prefeito. “Saber que foram recuperadas é um imenso alívio.” A polícia local ainda não divulgou nenhuma declaração oficial. Também não se sabe sobre o estado das obras nem onde foram encontradas.

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Na ocasião do roubo, os ladrões cortaram uma cerca e quebraram uma janela para entrar no local, usando uma serra elétrica para cortar os suportes que prendiam os quadros. Eles tentaram levar outras duas obras, que acabaram sendo deixadas para trás no jardim durante a fuga: Retrato de Madame Pichon (1895) e Coco Lisant (1905).

(Com AFP)