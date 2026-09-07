Roubo de cerveja Guinness no Reino Unido expõe nova tendência entre ladrões de carga

Ladrões roubaram mais de 800 barris da cerveja Guinness, equivalentes a 70 mil pints, de um depósito no Whitehouse Industrial Estate, em Runcorn, Cheshire, no Reino Unido. O crime ocorreu em uma segunda-feira à noite, quando dois homens em veículos pesados levaram os reboques do local em horários distintos. A carga de cerveja, avaliada em cerca de aproximadamente 155 mil dólares e destinada a pubs locais, ilustra uma preocupante tendência global: o foco crescente de quadrilhas organizadas em mercadorias de alto valor e forte demanda de mercado.

De acordo com a Polícia de Cheshire, a ação ocorreu em duas etapas: a primeira carreta deixou o depósito às 19h45 e a segunda às 21h30. Ambas eram brancas, do tipo sider, com a marca da empresa de logística GXO. O prejuízo total, incluindo os reboques e a cerveja, é estimado em 277 mil dólares. “Diz-se popularmente que ‘Guinness faz bem para você’, mas esse só é o caso quando ela foi paga”, declarou o detetive-sargento McClatchy, responsável pelas investigações.

Especialistas apontam que o incidente reflete uma mudança estrutural no crime de cargas. O roubo de bebidas coincide com o encarecimento do produto no Reino Unido, onde o preço médio de uma pinta de cerveja subiu recentemente para cerca de 7 dólares devido a impostos altos, tarifas de energia e custos operacionais de produtores e pubs.

Criminosos têm se mostrado extremamente sensíveis às oscilações de preços e à demanda de mercado. Fenômenos semelhantes ocorreram em outros setores: quando uma seca europeia elevou o preço do azeite de oliva em 2023, criminosos roubaram 50 mil litros de uma fábrica; um roubo de 400 mil barras de chocolate KitKat em trânsito da Itália para a Polônia coincidiu com a alta do cacau; e os roubos de cobre nos Estados Unidos dispararam 77% em 2025 devido à sua valorização.

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Dados da empresa de segurança CargoNet sobre o segundo trimestre de 2026 apontam que, embora o volume total de roubos de carga tenha caído 14% em relação ao trimestre anterior, o impacto financeiro aumentou drasticamente, acumulando perdas estimadas em 304,6 milhões de dólares. Keith Lewis, vice-presidente de operações da CargoNet, alerta que a queda no volume de incidentes não deve ser confundida com menor risco. Segundo o executivo, grupos criminosos estão se especializando em identificar a remessa certa, concentrando-se em produtos como metais e tecnologia que oferecem alto valor de revenda imediata.

A polícia britânica segue investigando o paradeiro das carretas e dos condutores, enquanto as transportadoras reforçam a segurança contra acessos cibernéticos que facilitam essas ações sofisticadas.