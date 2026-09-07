🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Comportamento

Roubo de cerveja Guinness no Reino Unido expõe nova tendência entre ladrões de carga

Bebida destinada a pubs foi levada de galpão em duas carretas, refletindo a crescente ousadia de criminosos e a facilidade de revenda das mercadorias

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 17h18 | Atualizado em 7 set 2026, 17h22
Cerveja Guinness com o tradicional colarinho obtido pelo uso de nitrogênio
Cerveja Guinness com o tradicional colarinho obtido pelo uso de nitrogênio (John Keeble/Getty Images)
Continua após publicidade
Roubo de cerveja Guinness no Reino Unido expõe nova tendência entre ladrões de carga Priorizar nos meus resultados Google

Ladrões roubaram mais de 800 barris da cerveja Guinness, equivalentes a 70 mil pints, de um depósito no Whitehouse Industrial Estate, em Runcorn, Cheshire, no Reino Unido. O crime ocorreu em uma segunda-feira à noite, quando dois homens em veículos pesados levaram os reboques do local em horários distintos. A carga de cerveja, avaliada em cerca de aproximadamente 155 mil dólares e destinada a pubs locais, ilustra uma preocupante tendência global: o foco crescente de quadrilhas organizadas em mercadorias de alto valor e forte demanda de mercado.

De acordo com a Polícia de Cheshire, a ação ocorreu em duas etapas: a primeira carreta deixou o depósito às 19h45 e a segunda às 21h30. Ambas eram brancas, do tipo sider, com a marca da empresa de logística GXO. O prejuízo total, incluindo os reboques e a cerveja, é estimado em 277 mil dólares. “Diz-se popularmente que ‘Guinness faz bem para você’, mas esse só é o caso quando ela foi paga”, declarou o detetive-sargento McClatchy, responsável pelas investigações.

Especialistas apontam que o incidente reflete uma mudança estrutural no crime de cargas. O roubo de bebidas coincide com o encarecimento do produto no Reino Unido, onde o preço médio de uma pinta de cerveja subiu recentemente para cerca de 7 dólares devido a impostos altos, tarifas de energia e custos operacionais de produtores e pubs.

Criminosos têm se mostrado extremamente sensíveis às oscilações de preços e à demanda de mercado. Fenômenos semelhantes ocorreram em outros setores: quando uma seca europeia elevou o preço do azeite de oliva em 2023, criminosos roubaram 50 mil litros de uma fábrica; um roubo de 400 mil barras de chocolate KitKat em trânsito da Itália para a Polônia coincidiu com a alta do cacau; e os roubos de cobre nos Estados Unidos dispararam 77% em 2025 devido à sua valorização.

Siga
Continua após a publicidade

Dados da empresa de segurança CargoNet sobre o segundo trimestre de 2026 apontam que, embora o volume total de roubos de carga tenha caído 14% em relação ao trimestre anterior, o impacto financeiro aumentou drasticamente, acumulando perdas estimadas em 304,6 milhões de dólares. Keith Lewis, vice-presidente de operações da CargoNet, alerta que a queda no volume de incidentes não deve ser confundida com menor risco. Segundo o executivo, grupos criminosos estão se especializando em identificar a remessa certa, concentrando-se em produtos como metais e tecnologia que oferecem alto valor de revenda imediata.

A polícia britânica segue investigando o paradeiro das carretas e dos condutores, enquanto as transportadoras reforçam a segurança contra acessos cibernéticos que facilitam essas ações sofisticadas.

Publicidade
TAGS:
Cerveja
Comportamento
copo de cerveja
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).