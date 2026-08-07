Ratinho é denunciado por suposta homofobia contra cantor Tiago Piquilo

O apresentador Ratinho foi denunciado por homofobia ao Ministério Público de São Paulo nesta sexta-feira, 7, após fazer uma declaração considerada preconceituosa contra o cantor sertanejo Tiago Piquilo durante seu programa no SBT. A queixa-crime foi apresentada pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (PSOL-SP), que já protocolou outras representações contra o apresentador.

O episódio aconteceu na noite de quarta-feira, 5, quando Ratinho comentou a aparência do cantor durante a atração. Ao reagir ao visual de Tiago, o apresentador afirmou: “Você pintou o cabelo? Meu Deus… Você tá com uma cara de v*ado”. O cantor demonstrou constrangimento diante da fala, que repercutiu negativamente e gerou críticas de parte do público.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)