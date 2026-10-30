Quem é o badalado estilista gaúcho por trás do vestido de casamento de Juliette

A advogada e influenciadora Juliette Freire, campeã do BBB 21, se casou com o atleta de crossfit Kaique Cerveny no fim da tarde de quinta-feira, 29. Para a cerimônia religiosa, celebrada no Instituto Brennand, em Recife, e cheia de convidados famosos, Juliette escolheu um vestido assinado pelo estilista gaúcho Carlos Bacchi, reconhecido internacionalmente na moda nupcial.

Neste ano, Bacchi foi o único brasileiro incluído em uma seleção da revista especializada The Wed que elegeu os 25 melhores designers de vestidos de casamento do mundo. O modelo feito para Juliette, um tomara que caia com busto estruturado e volume acentuado na região dos quadris, combinou seda brasileira com tecidos produzidos a partir de garrafas PET recicladas. A proposta alia sofisticação, valorização de materiais nacionais e práticas sustentáveis – elementos que o casal decidiu valorizar em diversas etapas da celebração. O convite do casamento, por exemplo, foi uma peça de argila artesanal que trazia os dizeres: “Tudo o que é essencial nasce da terra e do tempo”.

Quem é Carlos Bacchi

Filho de uma artista plástica e neto de alfaiate, Bacchi cresceu em contato com diferentes manifestações artísticas e com o universo da confecção. Depois de estudar moda na Universidade de Caxias do Sul, aprofundou sua formação no exterior, com passagens pelo Instituto Marangoni, em Paris, e pela Central Saint Martins, em Londres.

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Ao retornar ao Brasil, começou a desenvolver sua própria marca e construiu uma trajetória voltada especialmente à criação de vestidos sob medida. O trabalho do estilista se caracteriza pela atenção aos detalhes e pelo cuidado artesanal, com preocupação especial na escolha dos tecidos. A sustentabilidade também é uma marca: além do uso de tecidos reciclados, o designer já explorou processos de tingimento vegetal com elementos naturais, como cascas de uva, eucalipto e carvão, conforme contou em entrevista ao portal Steal The Look.

Antes de vestir Juliette, Carlos Bacchi já havia assinado criações para outros nomes conhecidos: Marisa Monte, por exemplo, usou dois vestidos do estilista gaúcho no clipe da música Portas, lançado em 2021. O designer também vestiu a influenciadora Luisa Accorsi e criou um modelo exclusivo para a consultora de moda Lari Duarte usar no Baile de Gala da Vogue de 2018.

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A cerimônia de Juliette e Kaique no Recife foi a segunda celebração do casal. Em 30 de setembro, os dois já haviam selado a união em uma comemoração intimista no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Na ocasião, a cantora vestiu uma criação da estilista paraibana Rebeca Nepomuceno, outro nome requisitado da moda nupcial brasileira. A peça foi confeccionada com trabalhos de crochê feitos pela avó da influenciadora, Maria, que morreu em 2023.