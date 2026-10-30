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Comportamento

Quem é o badalado estilista gaúcho por trás do vestido de casamento de Juliette

Influenciadora celebrou a união com Kaique Cerveny no Instituto Brennand, em Recife, na quinta-feira, 29, com convidados famosos

Por Gabriela Caputo 30 out 2026, 15h46 | Atualizado em 30 out 2026, 15h50
Mulher de cabelos longos e escuros, com véu branco, posa de frente em um vestido de noiva tomara que caia, com as mãos na cintura, em um fundo laranja
Vestido de casamento de Juliette Freire, assinado pelo estilista Carlos Bacchi. (@juliette/Instagram)
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A advogada e influenciadora Juliette Freire, campeã do BBB 21, se casou com o atleta de crossfit Kaique Cerveny no fim da tarde de quinta-feira, 29. Para a cerimônia religiosa, celebrada no Instituto Brennand, em Recife, e cheia de convidados famosos, Juliette escolheu um vestido assinado pelo estilista gaúcho Carlos Bacchi, reconhecido internacionalmente na moda nupcial.

Neste ano, Bacchi foi o único brasileiro incluído em uma seleção da revista especializada The Wed que elegeu os 25 melhores designers de vestidos de casamento do mundo. O modelo feito para Juliette, um tomara que caia com busto estruturado e volume acentuado na região dos quadris, combinou seda brasileira com tecidos produzidos a partir de garrafas PET recicladas. A proposta alia sofisticação, valorização de materiais nacionais e práticas sustentáveis – elementos que o casal decidiu valorizar em diversas etapas da celebração. O convite do casamento, por exemplo, foi uma peça de argila artesanal que trazia os dizeres: “Tudo o que é essencial nasce da terra e do tempo”.

Quem é Carlos Bacchi

Filho de uma artista plástica e neto de alfaiate, Bacchi cresceu em contato com diferentes manifestações artísticas e com o universo da confecção. Depois de estudar moda na Universidade de Caxias do Sul, aprofundou sua formação no exterior, com passagens pelo Instituto Marangoni, em Paris, e pela Central Saint Martins, em Londres.

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Ao retornar ao Brasil, começou a desenvolver sua própria marca e construiu uma trajetória voltada especialmente à criação de vestidos sob medida. O trabalho do estilista se caracteriza pela atenção aos detalhes e pelo cuidado artesanal, com preocupação especial na escolha dos tecidos. A sustentabilidade também é uma marca: além do uso de tecidos reciclados, o designer já explorou processos de tingimento vegetal com elementos naturais, como cascas de uva, eucalipto e carvão, conforme contou em entrevista ao portal Steal The Look.

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Antes de vestir Juliette, Carlos Bacchi já havia assinado criações para outros nomes conhecidos: Marisa Monte, por exemplo, usou dois vestidos do estilista gaúcho no clipe da música Portas, lançado em 2021. O designer também vestiu a influenciadora Luisa Accorsi e criou um modelo exclusivo para a consultora de moda Lari Duarte usar no Baile de Gala da Vogue de 2018.

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A cerimônia de Juliette e Kaique no Recife foi a segunda celebração do casal. Em 30 de setembro, os dois já haviam selado a união em uma comemoração intimista no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Na ocasião, a cantora vestiu uma criação da estilista paraibana Rebeca Nepomuceno, outro nome requisitado da moda nupcial brasileira. A peça foi confeccionada com trabalhos de crochê feitos pela avó da influenciadora, Maria, que morreu em 2023.

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