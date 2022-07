“Quanto mais a sociedade exige mudança, mais as empresas devem abraçá-la”

A Wap, empresa que ganhou renome no setor de lavadoras industriais, tem uma das mais interessantes trajetórias do mundo de negócios do Brasil. Depois de enfrentar um período de recuperação judicial, ela se transformou em uma empresa de tecnologia com crescimento de 40% ao ano. Como se deu a reviravolta? Em 2016, depois da queda financeira, a companhia foi reinventada. Mergulhou na imensa malha de dados produzida pela internet, bebeu como nunca antes dos algoritmos – e virou, nas palavras de seus executivos, uma experiência pós-digital. É movimento fascinante. As empresas nativas digitais, que brotaram já no novo mundo, como as fintechs e os gigantes do Vale do Silício, andam com naturalidade, como se não soubesse, fazer de outro modo. Para as marcas daquele velho mundo analógico, a virada é muito mais complicada – e exponencialmente mais interessante. A aventura da Wap está registrada no excelente livro A Empresa Iluminada – Como a Wap foi refundada e se transformou em uma empresa de tecnologia, do selo Negócios da Editora Arquipélago. Seus autores são a jornalista Denise Godoy e o economista Gilberto Zancopé, presidente do conselho da Wap. Ele conversou com VEJA:

As mudanças promovidas pela internet, do início dos anos 1990 para cá, foram ainda mais decisivas do que aquelas promovidas pela Revolução Industrial? Não mais decisivas, mas com o mesmo impacto. Ainda estamos no meio deste processo, pois ele começou há pouco tempo, em termos históricos, e está em evolução. A energia elétrica mudou drasticamente o modo de vida da humanidade. As pessoas andavam a cavalo antes da linha de montagem e compravam comida todos os dias antes da geladeira. Esses dois bens (automóveis e geladeiras) apareceram depois da energia elétrica e mudaram o modo como a humanidade se comportava.