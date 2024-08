Quanto custa alugar ilhas privadas que pertencem a personalidades conhecidas

Nos últimos anos, o turismo de luxo passou a oferecer experiências cada vez mais exclusivas para aqueles que não precisam se preocupar com dinheiro ao planejar a viagem dos sonhos. Estadias em castelos, passeios em iates e aventuras automobilísticas com Ferraris e Lamborghinis, entre outras máquinas, se tornaram corriqueiros no time dos ricos. Agora, uma nova tendência começa a conquistar adeptos: o aluguel de ilhas privadas — de preferência, que pertencem a personalidades conhecidas. Comprar uma ilha é, obviamente, tarefa para pouquíssimos. Um destino no Caribe pode custar 200 milhões de dólares, ou inalcançáveis 1 bilhão de reais. O jeito é desfrutar desses pedaços de terra sobre o mar por breves períodos de tempo, em pacotes que podem durar poucos dias ou semanas, ainda que a conta continue salgada.

O movimento surgiu na pandemia, quando as regras sanitárias obrigaram as pessoas a deixarem o convívio social, e desde então não para de crescer. De acordo com um estudo realizado recentemente pela empresa de pesquisas Euromonitor, o aluguel de ilhas inteiras para fins turísticos cresceu 200% desde a crise de covid-19. Atentos à oportunidade de faturar alto com seus imóveis imponentes, bilionários de diversas partes do mundo passaram a oferecê-los para aluguel. O britânico Richard Branson, dono do Grupo Virgin — um conglomerado que inclui companhias aéreas, ferrovias e empresas de telecomunicações, entre outras —, foi um dos pioneiros ao transformar a sua Necker Island, nas Ilhas Virgens Britânicas, em um destino aberto ao público dotado de contas bancárias recheadas. “É uma ilha linda demais para não compartilhar”, justificou ele.

Lá, o mar de águas cristalinas é cenário para as acomodações da Great House, mansão em estilo balinês com onze suítes e vista panorâmica do Caribe e Atlântico, e das nove Bali Houses, espécie de chalés espalhados pela ilha. No centro, fica o Elders Temple, um espaço com piscina infinita e lounge. A ilha ainda tem spas, quadra de tênis e todos os equipamentos de esportes aquáticos. O próprio Branson costuma aparecer no local e interagir com os hóspedes, famosos ou não. O ex-presidente americano Barack Obama e os atores Robert De Niro e Kate Winslet já se hospedaram no refúgio. O mimo custa cerca de 800 000 reais por dia para grupos fechados de até 48 pessoas, incluindo crianças.

Continua após a publicidade

O mercado de ilhas privadas para aluguel não está restrito a Branson. O australiano Chris Morris, fundador da empresa de softwares para investidores Computershare, abre sua Pelorus Private Island, na Austrália, para estadias. O preço é mais em conta, mas nem tanto: 140 000 reais por noite. “É um lugar único”, diz o bilionário, que promete experiências ultraluxuosas, como chef particular e iates à disposição dos visitantes. Nem só de praia, porém, vivem os adeptos das ilhas privativas. Há quem prefira pagar por experiências ligadas à cultura e desfrutar de ambientes decorados com obras de arte e arquitetura arrojada, como é o caso da Ilha Lopud 1483, na Croácia. As ilhas particulares ainda são para poucos, mas o número de privilegiados que as acessam não para de aumentar.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904