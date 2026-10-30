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Comportamento

Quais serão os feriados prolongados de 2027? Veja o calendário

Confira as datas comemorativas que caem em dias úteis e saiba quais feriados poderão render folgas prolongadas ao longo do ano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 09h05
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2027 terá algumas oportunidades de prolongar o descanso nos feriados (Curly-photo/Getty Images)
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Quais serão os feriados prolongados de 2027? Veja o calendário Priorize VEJA no Google

Com os últimos feriados de 2026 se aproximando, quem quer viajar em 2027 já pode se planejar. O ano terá feriados em diferentes dias da semana, com algumas oportunidades de prolongar o descanso. Entre as datas que podem render emendas estão a Independência do Brasil, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro – todas em uma terça-feira.

Ao todo, três feriados nacionais cairão aos sábados: Dia do Trabalho (1º de maio), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro). Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, será celebrada em uma segunda-feira, proporcionando um fim de semana prolongado. O ano também começará com uma folga: 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, será em uma sexta-feira. Como de praxe, a Sexta-feira Santa, em 26 de março, também cairá numa sexta.

Vale lembrar que Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais previstos em lei federal, mas costumam ser considerados pontos facultativos no calendário do serviço público. A folga depende de determinações locais ou das regras adotadas por cada empresa. A lista de pontos facultativos do governo federal para 2027 ainda deverá ser oficializada. Confira o calendário completo a seguir:

Siga

Feriados de 2027

  • 1º de janeiro (sexta-feira) – Confraternização Universal
  • 8 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval
  • 9 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval
  • 26 de março (sexta-feira) – Paixão de Cristo
  • 21 de abril (quarta-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sábado) – Dia do Trabalho
  • 27 de maio (quinta-feira) – Corpus Christi
  • 7 de setembro (terça-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (terça-feira) – Finados
  • 15 de novembro (segunda-feira) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sábado) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sábado) – Natal
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TAGS:
calendário
feriado
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