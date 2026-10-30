Quais serão os feriados prolongados de 2027? Veja o calendário

Com os últimos feriados de 2026 se aproximando, quem quer viajar em 2027 já pode se planejar. O ano terá feriados em diferentes dias da semana, com algumas oportunidades de prolongar o descanso. Entre as datas que podem render emendas estão a Independência do Brasil, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro – todas em uma terça-feira.

Ao todo, três feriados nacionais cairão aos sábados: Dia do Trabalho (1º de maio), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro). Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, será celebrada em uma segunda-feira, proporcionando um fim de semana prolongado. O ano também começará com uma folga: 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, será em uma sexta-feira. Como de praxe, a Sexta-feira Santa, em 26 de março, também cairá numa sexta.

Vale lembrar que Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais previstos em lei federal, mas costumam ser considerados pontos facultativos no calendário do serviço público. A folga depende de determinações locais ou das regras adotadas por cada empresa. A lista de pontos facultativos do governo federal para 2027 ainda deverá ser oficializada. Confira o calendário completo a seguir:

Feriados de 2027

1º de janeiro (sexta-feira) – Confraternização Universal

8 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval

9 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval

26 de março (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (quarta-feira) – Tiradentes

1º de maio (sábado) – Dia do Trabalho

27 de maio (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (terça-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (terça-feira) – Finados

15 de novembro (segunda-feira) – Proclamação da República

20 de novembro (sábado) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (sábado) – Natal