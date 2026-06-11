Procura por artigos de luxo se intensifica na internet com a chegada do Dia dos Namorados

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O interesse por presentes de luxo disparou na véspera do Dia dos Namorados, superando categorias tradicionais como “jantar romântico”. A pesquisa da Taboola revela que essa busca tardia reflete a crescente confiança dos consumidores brasileiros em serviços de logística expressa e e-commerce.

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Muitos apaixonados deixaram para a última hora o momento de comprar os presentes para seus parceiros. Na véspera do Dia dos Namorados, que ocorre nesta sexta-feira, 12, o interesse dos consumidores por artigos de luxo tem superado as categorias tradicionais e registrado crescimento expressivo nas últimas semanas (entre o final de maio e o início de junho), de acordo com levantamento realizado pela Taboola, plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para exibir anúncios em milhares de portais de conteúdo.

O estudo revela que a procura pelo termo “presente de luxo” registrou uma alta de 2.708%, acima das buscas por “jantar romântico”, que teve avanço de 2.400%. Outras categorias como “lingerie” e “pelúcia” registraram aumento acima de 150% e “perfume” cresceu 292%, mas esses picos de interesse foram antecipados, ocorrendo semanas antes ou desde o Dia das Mães.

Esse comportamento mais “arrojado” dos apaixonados próximo da data contrasta com a ideia de que esses itens de alto valor agregado exigem um tempo de planejamento mais longo para serem adquiridos. Neste sentido, a pesquisa destaca que a busca tardia pelos presentes do Dia dos Namorados está atrelada a uma crescente confiança dos consumidores brasileiros nos serviços de logística expressa e no comércio eletrônico que operam no país.

O diretor-geral da Taboola para a América Latina, José Luiz de Genova, avalia que os dados demonstram que a busca por artigos de luxo na véspera da celebração derruba o mito de que quem compra esses presentes se planeja por mais tempo: “o brasileiro dividiu a jornada deste Dia dos Namorados em duas velocidades muito claras: a antecipação logística para garantir artigos íntimos sob medida, e o imediatismo audacioso focado em experiências e presentes de alto valor.”

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O levantamento também destaca que o termo geral “Dia dos Namorados” subiu 881%, concentrando 206 mil visualizações de página nesta semana. No mesmo período, o interesse por experiências em casa cresceu, com a busca por “vinho” alcançando 1,4 milhão de visualizações de página, aumento de 90%.