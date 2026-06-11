🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Comportamento

Procura por artigos de luxo se intensifica na internet com a chegada do Dia dos Namorados

Levantamento mostra que eficiência na entrega expressa estimulou consumidores a deixarem escolhas sofisticadas para a última hora

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 11 jun 2026, 16h24
Busca por "presente de luxo" registrou alta de 2.708% na véspera do Dia dos Namorados
Busca por "presente de luxo" registrou alta de 2.708% na véspera do Dia dos Namorados (Thinkstock/VEJA)
Continua após publicidade
Procura por artigos de luxo se intensifica na internet com a chegada do Dia dos Namorados Priorize VEJA no Google

Muitos apaixonados deixaram para a última hora o momento de comprar os presentes para seus parceiros. Na véspera do Dia dos Namorados, que ocorre nesta sexta-feira, 12, o interesse dos consumidores por artigos de luxo tem superado as categorias tradicionais e registrado crescimento expressivo nas últimas semanas (entre o final de maio e o início de junho), de acordo com levantamento realizado pela Taboola, plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para exibir anúncios em milhares de portais de conteúdo.

O estudo revela que a procura pelo termo “presente de luxo” registrou uma alta de 2.708%, acima das buscas por “jantar romântico”, que teve avanço de 2.400%. Outras categorias como “lingerie” e “pelúcia” registraram aumento acima de 150% e “perfume” cresceu 292%, mas esses picos de interesse foram antecipados, ocorrendo semanas antes ou desde o Dia das Mães.

Esse comportamento mais “arrojado” dos apaixonados próximo da data contrasta com a ideia de que esses itens de alto valor agregado exigem um tempo de planejamento mais longo para serem adquiridos. Neste sentido, a pesquisa destaca que a busca tardia pelos presentes do Dia dos Namorados está atrelada a uma crescente confiança dos consumidores brasileiros nos serviços de logística expressa e no comércio eletrônico que operam no país.

Siga

O diretor-geral da Taboola para a América Latina, José Luiz de Genova, avalia que os dados demonstram que a busca por artigos de luxo na véspera da celebração derruba o mito de que quem compra esses presentes se planeja por mais tempo: “o brasileiro dividiu a jornada deste Dia dos Namorados em duas velocidades muito claras: a antecipação logística para garantir artigos íntimos sob medida, e o imediatismo audacioso focado em experiências e presentes de alto valor.”

Continua após a publicidade

O levantamento também destaca que o termo geral “Dia dos Namorados” subiu 881%, concentrando 206 mil visualizações de página nesta semana. No mesmo período, o interesse por experiências em casa cresceu, com a busca por “vinho” alcançando 1,4 milhão de visualizações de página, aumento de 90%.

 

Publicidade
TAGS:
Comércio Eletrônico
Dia dos Namorados
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).