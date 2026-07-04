Príncipe Harry vai a Londres sem a família por falta de proteção oficial
A decisão de morar nos Estados Unidos e abandonar as funções oficiais da monarquia continua custando caro ao caçula de Charles III
O príncipe Harry continua sentindo na pele as consequências de ter abandonado as funções oficiais da família real britânica, em 2020. Nesta semana, ele cumprirá uma agenda de compromissos beneficentes em Londres e divulgará os Invictus Games 2027 em Birmingham. Mas não terá a família ao lado. Meghan Markle e os filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, ficam nos Estados Unidos, porque o pedido de proteção policial financiado pelo Estado britânico foi novamente negado.
Competição internacional voltada para militares e veteranos de guerra feridos, doentes ou com deficiências adquiridas durante o serviço militar, Invicto Games tem como objetivo usar o esporte como ferramenta de reabilitação física e psicológica, além de promover inclusão e superação. Criado em 2014, por Harry, é um evento oficial e, como tal, conta com um esquema próprio de segurança organizado pelos promotores e pela polícia local.
No entanto, não equivale ao policiamento pessoal permanente que Harry reivindica. A segurança tornou-se um dos principais impasses na relação de Harry com seu país de origem. O príncipe afirma que não se sente confortável em levar os filhos ao Reino Unido sem um esquema oficial de proteção e diz buscar alternativas para que eles possam conhecer melhor o país onde nasceu.
Ao deixar de exercer funções oficiais na monarquia e se mudara para os Estados Unidos, o casal perdeu uma série de privilégios reservados aos membros ativos da família real. Além da proteção policial permanente custeada pelo Estado, Harry também perdeu direito à residência oficial no Reino Unido, recursos públicos para manter sua estrutura de trabalho, funções representando a Coroa e patentes militares honorárias. O príncipe chegou a contestar a perda da escolta na Justiça, mas os tribunais britânicos mantiveram o entendimento de que, por não atuar mais em nome da monarquia, ele não tem direito automático ao benefício. Conclusão: quem não trabalha, não recebe.