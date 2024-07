Por US$ 1,5 bilhão: a marca de moda comprada por gigante de óculos

A Supreme, da VF Corp, será vendida ao grupo franco italiano de óculos EssilorLuxottica por US$ 1,5 bilhão, em dinheiro. O gigante da indústria de moda e líder global na produção e venda de óculos de grau, óculos de sol e lentes de contato concordou em adquirir a grife de streetwear fundada por James Jebbia para adicionar mais uma marca de estilo de vida ao seu portfolio, que já inclui a Ray-Ban e a Oakley.

Maior marca de streetwear do mundo

Fundada em Nova York em 1994, a Supreme ficou conhecida pelas roupas e calçados com pegada urbana, especialmente as voltadas ao universo do skate.

Por um tempo, era considerada underground, mas virou um sucesso mainstream graças a uma bem-sucedida trajetória de marketing que inclui colaborações de edição limitada com outras marcas como Louis Vuitton, Commes des Garçon, Undercover, Levi’s, Nike e Vans; collabs com artistas plásticos como Damien Hirst, Takashi Murakami e Richard Prince, e músicos como as bandas The Clash e Black Sabbath, além da cantora Lady Gaga.

As frequentes coleções cápsulas de novos produtos que causam alvoroço nas redes sociais e surgem como símbolos de subcultura, embora flertem com o luxo, também são motivos que deram à Supreme o título de “maior marca de streetwear do mundo.”

Em 2020, a VF adquiriu a Supreme como parte de um acordo de US$ 2,1 bilhões com a empresa de private equity Carlyle Group e investidores, incluindo a Goode Partners. Atualmente a Supreme conta com 17 lojas nos Estados Unidos, Ásia e Europa, fora um poderoso e-commerce. “Apoio a venda para a Essilor, pois permitirá que a Supreme se concentre em sua marca, produtos e clientes”, disse Jebbia ao portal Business of Fashion.

Investimentos

A EssilorLuxottica foi formada a partir da fusão de duas das mais importantes empresas de óculos da Europa — a Luxottica, da Itália e a Essilor, da França. Separadamente, o grupo também disse que está comprando uma participação majoritária de 80% na Heidelberg Engineering — uma empresa alemã especializada em soluções de diagnóstico, tecnologias cirúrgicas digitais e TI de assistência médica para oftalmologia clínica.

Esse acordo impulsionará os negócios de tecnologia médica da EssilorLuxottica, que fica ao lado do braço focado em moda que vende óculos de sol e acessórios.