Por que extremistas alemães estão migrando para o Paraguai

Desde que a pandemia começou, milhares de alemães decidiram cruzar os mais de 10.000 quilômetros sobre o Oceano Atlântico para experimentar uma nova vida em um destino inesperado na América do Sul: o Paraguai. A maior parte deste grupo é formada por extremistas de direita, que pretendem fugir das obrigações sanitárias impostas pela Covid-19, dos altos impostos na Europa e também da convivência com muçulmanos. São, portanto, migrantes anti-imigração.

Veículos de imprensa do Paraguai e Europa vêm noticiando o fenômeno nos últimos meses. Segundo revelou a Diretoria de Migração do país sul-americano ao diário espanhol El País, pelo menos 1.644 alemães concluíram seu processo de permanência no Paraguai em 2021, quase o triplo do ano anterior. E até o fim de março deste ano, outros 575 fizeram o mesmo.

Há, oficialmente, 7.731 alemães vivendo no Paraguai, mas é impossível precisar quantos deles atravessaram os 3.739 quilômetros de fronteira fluvial e terrestre com Brasil, Argentina ou Bolívia. A embaixada alemã em Assunção trabalha com número bem maior, entre 22.000 e 30.000 alemães, sendo que dos 7 milhões de habitantes do país, mais de 300.000 têm origem germânica.

Os últimos alemães antivacina a desembarcar em solo paraguaio foram deportados ou tiveram problemas, pois desde 12 de janeiro está proibida a entrada de pessoas sem o passaporte de vacinação completo. Antes, porém, o país aparecia como refúgio ideal não apenas para não vacinados, mas também de outros extremistas em busca de uma nova vida tropical.

Chama a atenção o fato de diversos deles alegarem medo de homicídios e de uma suposta onda de violência causada por imigrantes muçulmanos, pois a taxa de homicídios no Paraguai é mais de 8 vezes maior que na Alemanha — 6,7 mortes a cada 10.000 habitantes, contra 0,8 no caso dos germânicos, segundo dados de 2020 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em um documentário feito pelo canal de televisão alemão Y-Kollektiv, um casal alemão que decidiu deixar para trás a “mentalidade quadrada” dos europeus e pretendia abrir um restaurante em Assunção, admitiu que se surpreendeu negativamente ao se deparar com uma capital “muito suja, com muito lixo e buracos enormes no chão, e muita pobreza.”A maioria dos alemães chegam em solo paraguaio sem qualquer conhecimento de espanhol e guarani, os idiomas oficiais do país.

Por que o Paraguai?

Em um artigo intitulado “Alemães no Paraguai: guia básico para entender o interesse em nosso país”, do diário ABC Color, o cônsul alemão em Assunção, Frank Gauls, admite que muitos alemães decidiram se aventurar pois “não concordam com a política da pandemia na Alemanha ou na Europa e acham que no Paraguai é mais fácil, talvez sem tantas restrições.”

“Na minha opinião, outro grande atrativo é o clima, mais quente, e o fato de haver uma colônia com infraestrutura e oportunidades de negócios. Outro atrativo é a pouca burocracia, é mais fácil radicar-se no Paraguai que em outros países”, disse. No texto, Gauls reforça que a presença alemã no Paraguai “não começou ontem.”

No fim do século XIX, em meio a uma onda de antissemitismo que já tomava a Europa, foi fundada a colônia alemã de Nova Germânia no Paraguai. Seu criador foi Bernhard Förster, um médico casado com Elisabeth Nietzsche, irmã do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que tinha o objetivo de expandir a “superioridade da raça alemã” no chamado Novo Mundo.

Também no Paraguai, foi fundado o primeiro partido nazista fora da Alemanha (em 1928), em outra comunidade, chamada Colônia Independência. A migração europeia na região se expandiu drasticamente durante as guerras mundiais. Foi lá que se esconderam por décadas dois dos mais célebres criminosos de guerra: o médico Josef Menguele — famoso pela crueldade de suas experiências com crianças em campos de concentração nazista, e que morreria no Brasil —, e o piloto de aviação de Adolf Hitler, Hans-Ulrich Rudel, que se tornaria conselheiro do ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que era filho de alemão.

Paraíso Verde, um refúgio negacionista

Uma área de 16.000m², nos arredores de Caazapá, a cerca de quatro horas de Assunção, tornou-se o refúgio ideal para os europeus antivacina. Batizado de ‘Paraíso Verde’ o local no meio dos pampas, cercado por guardas armados, surgiu em 2016 por iniciativa de Erwin e Sylvia Annau, um casal abertamente antivacina e islamofóbico. Eles criaram a “colônia livre” alegando “o sonho de uma vida melhor e um futuro fora da Matrix”.

Em seu site, o Paraíso Verde alega ser o lar ideal para quem busca “fugir de tendências socialistas em todo o mundo e a disseminação global de implementações degenerativas como 5G, chemtrail (uma teoria da conspiração sobre um suposto programa secreto para liberar produtos químicos tóxicos no meio ambiente), a água fluoretada, vacinas obrigatórias e decretos sanitários”.

Segundo a agência AFP, que visitou o local, os fundadores compraram a propriedade em Paraíso Verde sem visitá-la, pois acreditaram “na orientação divina”. Erwin Annau era membro da Igreja da Cientologia, considerada uma seita perigosa, e foi condenado por fraude nos Estados Unidos por anunciar um produto de limpeza com propriedades científicas não comprovadas.

No Paraguai, ele e sua esposa promovem práticas médicas não comprovadas, tratadas por eles como uma “alternativa germânica à medicina clínica convencional”, que, ainda segundo sua tese estapafúrdia, seria uma conspiração judaica para dizimar não-judeus. Annau esperava receber cerca de 4.000 pessoas em seu complexo, mas o número atualmente não passa de 300. O Ministério Público do Paraguai acumula denúncias contra as empresas que gerem o Paraíso Verde.

Um conhecido alemão radicado no Paraguai, Thomas Vinke, que comanda um programa de televisão sobre a natureza da ameaçada floresta do Chaco, lamentou a chegada deste grupo de compatriotas. “Depois da crise de refugiados em 2015 vieram os cidadãos antidemocráticos, extremistas de direita, pessoas extremamente barulhentas e agressivas. E agora muitos médicos alternativos, curandeiros e opositores da vacinação estão chegando”, disse Vinke à rede alemã Deutsche Welle.

A reportagem do El País ressalta que de todos os argumentos utilizados por migrantes alemães, há um totalmente verdadeiro: praticamente não se pagam impostos no Paraguai, fazendo do país um “quase paraíso fiscal”.

A presença de europeus na região provocou outra reação inesperada: a alta no preço dos terrenos das regiões. Em meio a um sistema de saúde precário, o Paraguai já registrou mais de 18.000 mortes de Covid-19 e apenas 46% da população recebeu duas ou mais doses de vacina.