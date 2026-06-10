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Comportamento

Por que a seleção mais exclusiva de Neymar para a Copa não cabe em campo?

Diamantes e ouro branco estão nos relógios do craque brasileiro que viajam para o Mundial de 2026 e somam mais de R$ 21 milhões

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h41
Neymar: peças raríssimas para ostentar na Copa do Mundo 2026
Neymar: peças raríssimas para ostentar na Copa do Mundo 2026 (Reprodução internet/Reprodução)
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Enquanto as seleções ajustam os últimos detalhes para a Copa do Mundo de 2026, Neymar parece ter dedicado atenção especial a outro tipo de escalação. Fora das quatro linhas, o atacante brasileiro montou um verdadeiro time de estrelas de sua coleção de alta relojoaria para acompanhá-lo durante o torneio.

A seleção inclui nove relógios avaliados em mais de R$ 21 milhões, reunindo algumas das grifes mais desejadas do universo do luxo. Entre elas estão Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Audemars Piguet e Jacob & Co., nomes que costumam frequentar os pulsos de bilionários, colecionadores e celebridades ao redor do mundo.

Peças que impressionam

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Uma das peças mais impressionantes é o Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie, versão cravejada de diamantes de um dos modelos mais icônicos da relojoaria suíça. Avaliado em cerca de R$ 3,7 milhões, o relógio transforma um clássico esportivo em joia.

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Também chama atenção o Richard Mille RM 68-01 Cyril Kongo Tourbillon, criação desenvolvida em parceria com o artista francês Cyril Kongo. Conhecido por misturar técnicas de alta relojoaria com referências da arte urbana, o modelo é considerado um dos exemplares mais criativos da marca.

A coleção escolhida por Neymar ainda reúne peças com perfis bastante diferentes entre si. Há espaço para o Rolex Daytona com mostrador em madrepérola e diamantes, para o Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Tourbillon — inspirado no personagem Pantera Negra, da Marvel — e para o sofisticado Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph, que combina caixa em ouro branco com pulseira azul.

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Entre os modelos mais comentados está também o Rolex Daytona “Eye of the Tiger”, marcado pelo desenho felino formado por diamantes e safiras negras e o recém-lançado Rolex Land-Dweller em ouro rosé, uma das novidades mais disputadas da marca neste ano.

Paixão que ele não esconde

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A paixão de Neymar por relógios de exceção vai além da tradição suíça. O Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon, inspirado no motor W16 do hipercarro francês, reforça o gosto do jogador por peças que unem engenharia, design e exclusividade em proporções quase extravagantes.

Mas o dado mais curioso talvez seja outro. Os relógios levados para a Copa representam apenas uma fração do acervo do atleta. Nas imagens divulgadas recentemente, aparecem gavetas inteiras ocupadas por modelos raros, muitos deles vistos pouquíssimas vezes em público.

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A cifra impressiona até quando comparada ao patrimônio imobiliário do craque. A coleção selecionada para a viagem corresponde a quase metade do valor estimado de sua mansão em Santos, avaliada em cerca de R$ 50 milhões. Em tempos de futebol globalizado, Neymar mostra que a disputa por status acontece tanto no gramado quanto no pulso.

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