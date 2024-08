Por que a população negra é mais vulnerável ao consumo nocivo de álcool

A publicação Álcool e a Saúde dos Brasileiros: Panorama 2024, do Cisa, lançada nesta sexta-feira, 30, identificou que o impacto prejudicial do consumo de álcool é desigual entre pessoas brancas, pretas e pardas. Segundo o estudo, em 2022, a população negra apresentou 10,4 mortes ligadas a bebidas alcoólicas por 100 mil habitantes, 30% a mais do que entre indivíduos brancos. Entre as mulheres, a diferença é ainda maior, de quase 60%: foram registrados 1,4 óbitos entre as brancas, contra 2,2 entre as pretas.

O contraste entre os números tem raízes na injustiça racial e social brasileira. “Estudos mostram que a saúde da população preta é afetada por desigualdades significativas, como menos acesso a tratamentos, mais exposição a fatores de risco ambientais e piores resultados de saúde em comparação com outras populações”, pontua a análise do Cisa.

Outros dados do levantamento chamam atenção. 72% dos óbitos por transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool ocorrem entre mulheres pretas e pardas. “O estigma em relação ao alcoolismo também pode ser um obstáculo significativo para a busca de tratamento por essas populações. A falta de serviços de saúde mental culturalmente sensíveis pode dificultar o diagnóstico e tratamento adequado de problemas relacionados ao álcool nesse grupo”, alerta o relatório.