Ler Resumo





A Coreia do Sul, após a crise de 1997, se reinventou usando a cultura como soft power e agora é um polo global de turismo de beleza. Milhões viajam a Seul para tratamentos estéticos e cirurgias plásticas, atraídos por preços competitivos e a busca pela cobiçada “glass skin”. Pacotes facilitam a experiência, mas é crucial considerar os riscos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em 1997, a Coreia do Sul estava à beira do colapso. A crise financeira asiática havia invadido o país como um tsunami. Em movimento dramático, mais de 3,5 milhões de cidadãos, de donas de casa a taxistas, fizeram filas em bancos para doar o ouro que tinham em casa. Entregaram alianças de casamento e relíquias de família para ajudar o governo a pagar o resgate financeiro do FMI. Um famoso relatório das autoridades revelou que a receita do filme Jurassic Park era equivalente ao lucro de exportação de 1,5 milhão de carros da Hyundai. Para uma nação construída sobre a indústria pesada, a reinvenção era urgente. Percebeu-se que já não era possível crescer vendendo apenas produtos manufaturados. Tratava-se de criar novos caminhos, e deu-se então um passo na direção da mais poderosa das armas do soft power: a cultura.

Corte a cena, como em um dorama, para 2026, no fenomenal império de influência de tudo o que é k-pop — na música, sobretudo; nas séries de televisão; na moda; e também nos cuidados estéticos, em onda que ganhou uma nova direção. Cresce de modo exponencial o turismo de quem vai a Seul para cuidar da tez e fazer cirurgias plásticas. Em 2025, foram mais de 18,9 visitantes internacionais — 2 milhões deles procuraram atendimento médico no país, dos quais 1,3 milhão passaram por clínicas dermatológicas. O salto desde 2023 dessa turma da saúde e cuidados com o corpo foi de 232%, maior do que a expansão total de forasteiros, de 70%. A grande fatia é de chineses e japoneses — mas há também interessados do Ocidente, inclusive do Brasil.

Embora a maioria saia das cercanias orientais, seguidas de Estados Unidos, a agência Kbeau, baseada em Seul, informou a VEJA que as consultas provenientes da América Latina estão aumentando. A empresa é uma das que comercializam pacotes de excursão de beleza: o processo começa com uma avaliação prévia para sugerir os procedimentos ideais, e geralmente inclui serviços de concierge, com intérpretes, transporte, reservas e acompanhamento durante e após a estadia. Os valores variam: clínicas de Seul oferecem desde opções mais simples, de 505 reais a 850 reais, até métodos que ultrapassam 10 000 reais. Uma viagem de sete noites a partir de São Paulo, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e uma sessão de cada um dos seis procedimentos mais populares, pode custar entre 21 000 e 25 000 reais por pessoa.

Continua após a publicidade

Os atrativos: preços até 20% inferiores aos de outros mercados. Busca-se, sobretudo, o ideal da glass skin — a pele de vidro — de rosto luminoso, uniforme, com poros pouco aparentes e textura muito lisa, como se vê nas novelas e nos palcos. “A influência de artistas e criadores de conteúdo, a variedade de tratamentos e até as políticas de incentivo explicam por que tantas pessoas escolhem a Coreia”, diz o médico Ho Boum Lee, da HE Clínica & Spa, em São Paulo. A velocidade é outro chamariz. “O atendimento é veloz e eficaz, com acompanhamento posterior muito bom, de protocolos calmantes”, diz a dermatologista Bomi Hong, vice-presidente da Associação de Médicos Coreano-Brasileiros.

Continua após a publicidade

Há, claro, quem busque intervenções mais complexas — mas o barato está nos procedimentos dermatológicos pouco invasivos, que reproduzem os princípios da k-beauty em sessões de poucos minutos. Entre os mais procurados estão injetáveis, tecnologias de rejuvenescimento e técnicas de limpeza e recuperação da pele. Destacam-se o Rejuran, um bioestimulador com DNA do salmão, a esfoliação e a micromassagem facial (veja no quadro). Além de tudo isso, a programação inclui uma passadinha estratégica para comprar o que há de melhor e mais novo no mercado local — momento em que até as farmácias sul-coreanas, concentradas no entorno das clínicas, viraram pontos turísticos.

Pacientes estrangeiros e seus acompanhantes movimentaram 53 bilhões de reais em turismo médico só em 2025. A conveniência dos pacotes não elimina os riscos envolvidos em procedimentos estéticos. “Viajar para outro país não garante um resultado melhor”, alerta Lee, da HE Clínica & Spa. É inquestionável: a ambiciosa onda coreana promete deixar novas marcas, mas não de rugas.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022