Pix atinge marca histórica na mobilidade urbana do Rio e de São Paulo

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O Pix se consolida como meio de pagamento líder na mobilidade urbana de Rio e São Paulo, atingindo 1 milhão de usuários únicos. O método representa quase 20% das vendas em SP e a grande maioria no RJ, impulsionando a digitalização do transporte público e tornando a experiência mais eficiente para o público.

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Queridinho dos brasileiros, o Pix vive uma ascensão na mobilidade urbana no eixo Rio-São Paulo. Dados da Autopass revelam que o método de pagamento atingiu a marca de 1 milhão de usuários únicos, o que representa quase 20% das vendas no sistema paulista e a grande maioria no ecossistema carioca.

O levantamento utilizou informações dos ecossistemas de bilhetagem que operam nas duas praças: o cartão “Jaé”, no Rio de Janeiro, e o “TOP”, em São Paulo. A análise aponta para um avanço contínuo da ferramenta, mostrando que o formato tradicional de acesso ao transporte público migra gradualmente para o modelo digitalizado.

A participação do Pix entre os cariocas cresceu de forma expressiva. O indicador iniciou o ano passado em 51% e encerrou dezembro em 74%, patamar que tem se mantido estável ao longo de 2026. Já em São Paulo, os cinco primeiros meses deste ano registraram um avanço de 65% no volume de transações por Pix na comparação com o mesmo período de 2024, consolidando a evolução consistente da modalidade.

Para Bruno Berezin, CEO da Autopass, os dados expressam a digitalização irreversível do setor. “O transporte torna-se cada vez mais integrado a meios de pagamentos tecnológicos que facilitam o dia a dia dos usuários. Esse fator torna a experiência mais eficiente para o público e também colabora do ponto de vista operacional, influenciando positivamente o ecossistema e reforçando o conceito de cidades inteligentes”, avaliou.

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Atualmente, dois projetos-piloto devem impulsionar ainda mais a ferramenta. Na capital paulista, a iniciativa foca na venda de passagens via Pix nos terminais de autoatendimento das estações da CPTM, responsável por operar parte da malha ferroviária. Já a proposta carioca visa permitir o pagamento diretamente nos validadores das catracas dos ônibus. Essa modalidade, conhecida como “Pix embarcado”, já registrou 264 mil usuários apenas no mês de maio.