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Comportamento

Pênis amputado, traição e casamento: Entenda a história de frentista que perdeu órgão e quer reatar relação

Frentista teve o pênis amputado, entrou na Justiça pela veiculação de imagens e quer usar a indenização para se casar com a companheira que amputou seu membro

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h08 | Atualizado em 8 out 2026, 15h22
Três fotos lado a lado: à esquerda, um homem barbudo sorri abraçado a uma mulher de cabelo cacheado; ao centro, o mesmo homem fala em um microfone; à direita, a mulher de cabelo cacheado segura uma taça de vinho ao lado do homem sorrindo
O casal reatou após a maior parte da pena de Daiane (Redes Sociais/Reprodução)
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Em dezembro de 2023, o frentista Gilberto Nogueira de Oliveira e sua companheira Daiane dos Santos Farias estavam no meio de uma relação íntima quando ela, como vingança após descobrir uma traição do marido, amputou o pênis do companheiro, tirou fotos e jogou o membro no vaso sanitário. Ao procurar ajuda médica, Gilberto teve o ferimento fotografado e divulgado pelas redes sociais, e entrou na Justiça contra a Santa Casa de Misericórdia de Atibaia pelo fato. Com valor definido e o relacionamento com Daiane reatado, ele agora espera que a indenização viabilize um novo casamento. 

O caso de Gilberto foi amplamente noticiado pela mídia à época do caso. Segundo informações de Ullisses Campbell, no blog True Crime, do Globo, Daiane trabalhava como cozinheira e decidiu amputar o pênis do companheiro após descobrir que ele havia tido relações sexuais com sua sobrinha menor de idade (com 15 anos na época). Ela também teria jogado o pênis decepado no vaso como forma de impedir o reimplante, além de jogar as chaves do carro de Gilberto pela janela para dificultar o socorro. 

Os primeiros socorros foram prestados na UPA do Jardim Cerejeiras, na cidade de Atibaia. De lá, Gilberto foi levado até a Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. O problema das fotos começou no espaço, quando funcionários explicaram à vítima que era necessário fotografar o ferimento para conseguir tratá-lo da melhor forma. Com o aceite de Gilberto, apenas para fins médicos, ele logo se surpreendeu ao descobrir que as imagens haviam sido divulgadas no Whatsapp e em redes sociais como o X (antigo Twitter). 

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Daiane confessou o crime na delegacia e foi presa. A Justiça fixou sua pena em 4 anos e oito meses de reclusão, mas recebeu liberdade condicional da Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu em novembro do ano passado. À época, os dois já haviam trocado cartas (enquanto Daiane estava presa), momento em que ele declarou se arrepender da relação sexual com sua sobrinha de 15 anos, e Daiane admitiu sentir falta dos filhos, da casa, da vida e de Gilberto. 

Ao O Globo, Gilberto explicou que perdoou a companheira, e que seu principal erro foi ter tido relações sexuais com sua sobrinha menor de idade no dia do aniversário de Daiane. Agora, a Justiça determinou que a Santa Casa de Misericórdia de Atibaia pague à Gilberto R$ 20 mil como indenização. 

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