Parceria une grife ícone do streetwear e gim artesanal alemão

O mundo da moda e o mercado de bebidas têm uma longa história de colaborações. Não à toa, algumas das principais fabricantes de vinhos e destilados fazem parte de grandes conglomerados de luxo, e é natural que grifes lancem edições exclusivas de rótulos populares. A mais recente é a união da icônica marca de streetwear A Bathing Ape, mais conhecida como BAPE, com o gim alemão Monkey 47.

O tradicional rótulo Schwarzwald Dry Gin ganhou uma intervenção da Bape, com o tradicional camuflado da grife nas cores verde, rosa e azul. A receita origianl, no entanto, não sofreu nenhuma alteração. São apenas 12 mil garrafas produzidas, e uma nova remessa estará disponível nesta quinta (30), neste endereço. As primeiras unidades oferecidas no país foram vendidas rapidamente.

Além da garrafa decorada, a colaboração conta com camisetas, moletons e camisas. As peças que chegaram ao Brasil, no entanto, foram vendidas em poucas horas pela loja Guadalupe, point da moda de rua. A coleção será vendida apenas em outros 10 países: EUA, China, Japão, Taiwan, Hong Kong, Malásia, Dubai, Cingapura, Reino Unido e Alemanha

A Bape foi fundada em 1993 pelo designer japonês Nigo e desde então se consolidou pelas cobiçadas peças camufladas. Já fez inúmeras parcerias com marcas da cultura pop e desenvolveu peças em parceria com rappers e outras celebridades. A marca foi vendida por US$ 2,8 bilhões para o conglomerado de moda I.T Group, de Hong Kong, e Nigo saiu da grife em 2013. Hoje, é diretor criativo da Kenzo.