Paola Carosella sobre apoiadores de Bolsonaro: ‘Escroto ou burro’

Em meio a um episódio do podcast DiaCast, ao ser questionada sobre como ela lida com apoiadores de Jair Bolsonaro, a chef Paola Carosella afirmou que quem ainda gosta do presidente em 2022 é “escroto ou burro”. A fala levou a ataques virtuais por parte de bolsonaristas contra Paola, sendo que o grupo chegou a planejar boicotes aos restaurantes da ex-MasterChef.

“Eu acho que ficou muito claro que [Bolsonaro] não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe”, criticou a chef. “Fica muito difícil se relacionar com alguém que [ainda apoia o governo Bolsonaro]. Por dois motivos: ou porque é um escroto ou porque é burro”, declarou.

Não demorou para que as falas de Paola repercutissem nas redes sociais. O ex-secretário de Cultura do Governo Federal, Mario Frias, publicou um tuíte em que questiona o porquê de a chef “não voltar à Argentina”, sua terra natal.

Outros apoiadores do atual governo sugeriram um boicote ao Arturito, restaurante de Carosella localizado em São Paulo. O grupo inclusive passou a avaliar negativamente a página do Arturito no Google, fazendo referência às declarações da argentina no podcast.

