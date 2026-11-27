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Pais lotam a rotina dos filhos com cursos, idiomas e intercâmbios para prepará-los ao mercado futuro. O fenômeno da criação intensiva amplia repertórios e estimula competências, mas especialistas alertam para a pressão por resultados e o risco de subtrair a leveza da infância.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nestes tempos ultra-acelerados, é só tocar o despertador para a criançada engatar em uma jornada atribulada, diferente da de seus pais e avós. O leque de atividades em que hoje se engajam vai muito além do inglês e da natação, estendendo-se a aulas de programação e técnica de oratória, cursos de empreendedorismo e, sim, um terceiro idioma, podendo ser ele o mandarim, à medida que a China se firma como superpotência. Esse é o batente de uma fatia crescente da população infantil, que precisa ralar antes de poder sentar e brincar. A ideia dos pais é, até onde o bolso permite, fornecer oportunidades culturais e experiências aos filhos que os ajudem a lapidar habilidades valiosas. Mais do que preencher o tempo livre, trata-se de uma preparação para aquele momento, bem lá na frente, em que a prole fincará os pés no mundo adulto e esbarrará com um mercado cada vez mais competitivo. Toda essa maratona tem nome: criação intensiva, um fenômeno moderno que confere riqueza ao dia a dia do pelotão mirim, mas também faz acender um alerta quanto à dose, que não deve subtrair da infância a leveza que a define.

Atentos ao movimento que se desenrola em lares de diversos países, o Brasil entre eles, especialistas começaram a investigá-lo, dando-lhe dimensão. Uma das modalidades da abarrotada agenda da garotada são as aulas particulares, oferecidas não mais apenas como reforço em algum tópico do currículo, mas também para extrapolar a matéria, sedimentando novos conhecimentos. No Reino Unido, um em cada três estudantes do ensino médio já teve ajuda de um professor em casa, algo que a Coreia do Sul, nação particularmente preocupada com a performance escolar, exacerba: 75% das crianças e jovens ali frequentam centros de estudos em paralelo ao colégio, segundo o Ministério da Educação. Outro levantamento mostra que, nos Estados Unidos, a prática de esportes dos pequenos tem sugado cerca de 1 000 dólares ao ano do orçamento familiar — um avanço de 46% na comparação com 2019. E o investimento não para aí: pais americanos reservam, em média, quinze horas semanais para acompanhar os rebentos nos treinos. “A preocupação em ampliar o repertório dos filhos é geral, observada em várias faixas de renda”, afirma o economista Matthias Doepke, da London School of Economics e coautor do livro Love, Money, and Parenting.

Com a ampliação do acesso à universidade no Brasil, o diploma de ensino superior já não distingue como antes os candidatos às boas vagas, trazendo o desafio de correrem atrás de um currículo mais recheado. É aí que entra em cena, já cedo na vida, o variado menu extraclasse, o qual uma fatia dos pais ainda trata de impulsionar com uma bem-vinda programação cultural e viagens para onde der. Tudo isso vai contribuindo para afiar as tão apreciadas habilidades socioemocionais — abertura ao novo, destreza para se expressar e liderar, desenvoltura para trabalhar em equipe. “O nível educacional continua tendo um peso importante, mas a bagagem simbólica e o capital cultural são agora cruciais para fazer um indivíduo se destacar no mercado”, avalia a cientista social Danielle Fernandes, especialista em demografia da educação da UFMG.

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Um esforço dos pais se concentra em dar aos filhos estímulos para que estejam prontos para partir para o mundo, tornando-se seres que não se apertam ao cruzar uma fronteira. E justamente por isso o inglês passa a ser visto como ferramenta obrigatória, abrindo espaço para outros idiomas que, segundo uma pesquisa da plataforma de empregos Catho, podem contribuir para um avanço salarial expressivo, de até 112% a depender do ofício. Foi com os olhos voltados para o futuro profissional de José, 12 anos, que a comunicadora Karine Rodrigues, 56, resolveu matriculá-­lo no inglês e no francês, além do futsal e do teatro. “São gastos mensais importantes, mas trarão ganhos mais tarde”, aposta a mãe.

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Seguindo na trilha de formar indivíduos capazes de se virar em um planeta globalizado, um número maior de pais tem enviado os filhos para temporadas no exterior. Antes atrelados à graduação ou a prolongadas estadas em terra estrangeira no ensino médio, os intercâmbios são hoje oferecidos também em versões enxutas e em grupos para atrair os mais novos. A Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta), associação oficial que representa as agências de intercâmbio no Brasil, prevê que o contingente de estudantes brasileiros que embarcam crescerá 16% em 2026. “O contato com outras línguas, faixas etárias e modos de vida permite desenvolver autonomia e o traquejo para se adaptar em ambientes desconhecidos”, diz Alexandre Argenta, presidente da entidade. Mãe de Lucas, 18, e Gabriel, 13, a administradora Tatiane Michalski, 48 anos, avalia que valeu mandar o primogênito a Londres aos 14 para estudar inglês — iniciativa que planeja repetir com o caçula. “Vendemos uma casa para ajudar a pagar a viagem, mas sabia que a experiência abriria portas e chamaria atenção no currículo”, fala Tatiane, que reconhece haver certo clima de competição entre os pais para oferecer aos filhos oportunidades semelhantes às dos colegas, o que não a incomoda. “Pode ser uma pressão positiva”, pondera.

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Quando levada ao extremo, porém, toda essa corrida tende a cobrar preço alto. A vasta lista de compromissos, envolta em pressão por resultados, não raro transforma atividades que teriam tudo para proporcionar prazer em carga demasiado pesada. “O perigo é a criança passar a medir seu valor com base no desempenho e em metas atingidas, o que às vezes traz consequências até à saúde mental”, enfatiza a psicóloga Carolina Duarte, especialista em desenvolvimento infantil, que se espantou com uma paciente de 4 anos frustrada por não ser a melhor da turma. Também em casa a gincana mirim frequentemente atrapalha, fazendo com que o papo gire em torno de horários e performance e não se expanda para temas de maior riqueza. “O mais relevante é que os pais estejam presentes, acompanhando e incentivando o desenvolvimento”, acredita a advogada Ana Paula Velloso, 46, que se desdobra desde que a filha Ana Luiza, hoje com 10 anos, tinha apenas 2 e estreou na aula de música.

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A busca por equilíbrio em meio ao extenso cardápio de opções para as crianças é certamente desafiadora para todos os envolvidos. A fartura de pesquisas na área mostra quão importante é expor essa turma em plena fase de desenvolvimento a experiências que possam abrir-lhes o olhar. Não se trata, portanto, de deixar de lado a rotina extraclasse, mas de cuidar para que seja arejada, reservando espaço para o dolce far niente da garotada, que vai assim descobrindo do que gosta. Mãe de Maria Júlia, de 8 anos, a médica Mariana Zarur, 35, diz que dá à menina liberdade para escolher modalidades e descartar o que não a diverte. “Deixo as possibilidades abertas para que ela vá percebendo o que faz sentido”, garante Mariana, outra adepta da criação intensiva, que pilota uma agenda frenética, às voltas com natação, balé e ginástica. E bota intensidade nisso.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023