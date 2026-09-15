Os melhores looks do tapete vermelho do Emmy 2026; veja fotos

Na cerimônia do Emmy 2026, artistas brilharam antes mesmo de subirem ao palco. As celebridades passaram pelo tapete no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos, exibindo elegância e, claro, nomes de marcas de grife.

A comandante da festa deu seu recado logo na chegada: Mariska Hargitay, escalada para apresentar a cerimônia de três horas, apostou em um vestido vermelho reluzente da Monse e um salto na mesma cor para acompanhar. Seguindo o exemplo da apresentadora, a atriz Cailee Spaeny, da série antologia Treta, usou um simpes e elegante vestido vermelho da Miu Miu.

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Os lustre dos troféus inspirou looks brilhantes no tapete vermelho. Zendaya, indicada por sua atuação em Euphoria, usou um vestido prata da Prada; Selena Gomez, atriz da série indicada Only Murders in the Building, apostou no dourado completo da Louis Vuitton; e Chase Infiniti, indicada pelo seu trabalho em Os Testamentos, se apresentou com um vestido rubi também da marca francesa.

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O azul também protagonizou nos looks das estrelas de The Pitt, Supriya Ganesh, vestindo McQueen, e a indicada por sua atuação em O Urso, Ayo Edebiri.

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E por fim, quem sempre se destaca nos looks de tapete vermelho é Colman Domingo. Apostando em tons terrosos, o artista indicado à categoria de ator convidado em drama vestiu um conjunto da Valentino.