Os luxuosos e extravagantes trajes do casamento de R$ 3,2 bilhões na Índia

Dos mais comentados nos últimos anos, um suntuoso casamento na Índia, realizado entre sexta-feira 12 e domingo 14, pode mudar o rumo dessa poderosa indústria no país. Trata-se do enlace do bilionário Anant Ambani, filho do magnata industrial Mukesh Ambani, e Radhika Merchant, herdeira da fabricante farmacêutica global Encore Healthcare, que chamou a atenção não só pelo luxo e pelos convidados famosos, que foram de Kim e Khloé Kardashian a Justin Bieber, mas pelo verdadeiro desfile de moda que aconteceu por lá.

Segundo analistas de varejo, mesmo sendo um evento privado, a cerimônia deve impulsionar os designers do país, cuja principal força motriz é o mercado de casamentos, que atualmente movimenta US$ 75 bilhões na Índia. Para esse casamento, estilistas, designers, tecelões e artesões trabalharam incansavelmente na criação de estilos únicos para os mais de 14 mil convidados.

Na cerimônia de sexta-feira realizada no Bandra Kurla Complex, em Mumbai, por exemplo, o foco em roupas de grife era claro: a atriz Priyanka Chopra Jonas usou um Tarun Tahiliani; Kim e Khloé Kardashian surgiram de saris desenhados por Manish Malhotra, e as principais estrelas de Bollywood escolheram estilistas indianas como Anamika Khanna, Falguni e Shane Peacock, Arpita Mehta e Karan Torani. Já a dupla de designers Abu Jani Sandeep Khosla foram os eleitos para vestir a família Ambani. “Temos um relacionamento maravilhoso e muito estimado com a família Ambani, que dura três décadas”, afirmou Khosla. A dupla desenhou as roupas de noiva e noivo para Isha e Anand Piramal em 2018 e para Shloka e Akash em 2019.

Ou seja, pela primeira vez, o foco não era apenas sobre quem estava chegando ao evento, mas sim quem desenhou suas roupas. “Dez anos atrás, era comprar o que estava disponível”, disse Parthip Thyagarajan, CEO e cofundador da plataforma de mídia digital WeddingSutra ao jornal WWD. “Agora é tudo sobre personalização, customização e roupas de grife”, completou.

Os designers endossaram o argumento, dizendo que mais de 80% das peças foram criadas sob medida para o casamento, enquanto apenas 20% foram compradas em lojas de varejo. “Isso é muito bom para essa indústria, que gira a economia e cria empregos”, completou Thyagarajan. Mesmo com todo esse alvoroço em torno das criações, ainda assim o visual indiano foi protagonista, com saris usados por homens e mulheres, desde o primeiro-ministro Narendra Modi até as irmãs Kardashian, que ainda apostaram em um maang tikka (tradicional joia indiana que cai sobre a testa) para completar o look.

Celebrações (e looks) começaram em março

As celebrações começaram em março com um evento pré-nupcial de três dias na casa de Ambani, em Jamnagar. Na ocasião, a lista de presentes também era poderosa – passaram por lá, Ivanka Trump, Bill Gates, Hillary Clinton, além de um show exclusivo de Rihanna (que recebeu um cachê de US$ 6 milhões). Ao todo, estima-se que o casamento tenha custado cerca de US$ 3,2 bilhões, e superado as cifras liberadas por Ambani para os enlaces dos outros filhos do bilionário, Isha, em 2018 e Akash, no ano seguinte.

Vale lembrar que Ambani é considerado o homem mais rico da Ásia, presidente da maior corporação do setor privado da Índia, a Reliance Industries, presente no setor de petróleo e gás, telecomunicações, varejo e serviços financeiros, com patrimônio avaliado em US$ 122 bilhões.

Braço da Reliance Industries, a Reliance Retail é empresa líder no varejo de moda, assim como sua subsidiária Reliance Brands, que trouxe para a Índia marcas como Armani Exchange, Burberry, Canali, Diesel, Emporio Armani, Gas, Giorgio Armani, Hamleys, Hugo Boss e Jimmy Choo, além de ter adquirido participações em empresas comandadas por designers indianos, incluindo 40% na marca de Manish Malhotra, em 2021 e 51% na Abu Jani Sandeep Khosla (AJSK), em 2022.

Daí também a preocupação com a moda. No evento de março, o fato mais comentado foi o vestido Versace rosa, feito sob medida para a noiva Radhika Merchant. Para o casamento de domingo, o visual feito pelos designers Abu Jani Sandeep Khosla foi ainda mais caprichado. “Uma lehenga (saia rodada até o tornozelo) tradicional de cristal Swarovski e o traje nupcial em zardozi imaculado de marfim, vermelho e dourado inspirado no tradicional Gujarati”, descreveram eles, que trabalharam em colaboração com outros estilistas indianos como Rhea Kapoor em vestido criado pela dupla italiana Dolce & Gabbana. Não menos preciosa, a primeira roupa pós-casamento da noiva também foi pensada como uma obra de arte, pintada à mão pelo artista Jayasri Burman e inspirações em Frida Kahlo.

O traje do noivo, Anant Ambani, não ficou para trás. “Ele é um conhecedor de artesanato e alta costura. Suas roupas tinham que ser espetaculares. Usamos prata verdadeira mergulhada em ouro para sua aliança de noivado [jaqueta de gola alta]; focamos no Persian Midnight Garden, bem como em seu sherwani de casamento de ouro — peças de qualidade de museu inestimáveis. Suas roupas também contêm uma profusão de motivos de animais e pássaros para homenagear seu amor por animais, especialmente elefantes”, disseram os designers, acrescentando que, para eles, foi um sonho projetar esse casamento único. “Demos todo o nosso coração e imaginação criativa a ele, junto com o sangue, suor e lágrimas necessários”, finalizaram.

