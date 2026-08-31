Os detalhes do casamento do herdeiro da Cimed: vestido bordado à mão e Ivete Sangalo

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Ana Luiza Kadi e Pedro Felmanas, filho da vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas, oficializaram a união em uma festa luxuosa em São Paulo. O evento contou com um vestido de noiva bordado por 1.300 horas, show de Ivete Sangalo com abadás e uma gastronomia inovadora. Detalhes de uma celebração memorável.

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Ana Luiza Kadi e Pedro Felmanas, filho de Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, oficializaram a união em uma festa luxuosa no último sábado, 29, em São Paulo. A celebração aconteceu na mansão da família do noivo e reuniu convidados conhecidos, além de uma série de detalhes pensados para a ocasião.

Um dos destaques foi o vestido da noiva. Ana Luiza passou mais de um ano trabalhando na peça e dedicou cerca de 1.300 horas ao bordado. O modelo, assinado pelo estilista Carlos Bacchi e desenvolvido com Natalia Rios, utilizou a técnica de Lunéville, com cristais Swarovski, miçangas transparentes e paetês adquiridos na França. O véu também recebeu o trabalho artesanal.

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Na gastronomia, a festa teve uma seleção de doces e o sorvete de pipoca. Os tradicionais bem-casados foram distribuídos entre as raízes de uma espécie de “árvore de bem-casado”.

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A música ficou por conta de Ivete Sangalo. A cantora baiana animou os convidados com seus sucessos e a apresentação ainda contou com distribuição de abadás, transformando a pista de dança em uma espécie de micareta particular. Entre os convidados estavam Rafa Uccman, Álvaro e Lucas Guedez.

Noivos desde maio de 2025, Ana Luiza e Pedro tiveram festa de noivado na Bahia, chá-bar e jantar para os padrinhos antes de oficializarem a união no civil, no último dia 15.

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