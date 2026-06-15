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Comportamento

Oliver Tree, morto em acidente de helicóptero no Rio, relatou experiência com LSD em que viu o próprio funeral

Cantor americano falou abertamente sobre episódio que marcou transformação em sua vida

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h43 | Atualizado em 15 jun 2026, 16h27
Homem com peruca tigela, óculos de sol vermelhos e bigode, vestindo jaqueta roxa e rosa, tocando um keytar preto e branco com um sorriso no rosto, em um palco com luzes e fundo desfocado
O cantor Oliver Tree (Srdjan Stevanovic/Getty Images)
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Oliver Tree, morto em acidente de helicóptero no Rio, relatou experiência com LSD em que viu o próprio funeral Priorize VEJA no Google

Em uma entrevista que voltou a circular após sua morte, Oliver Tree contou que uma tragédia familiar na adolescência mudou sua forma de enxergar a vida. Segundo o cantor, uma prima morreu de meningite quando ele tinha 13 anos, o que o levou a acreditar que poderia morrer a qualquer momento. A partir daí, disse ter buscado viver intensamente, período em que se envolveu com drogas, foi expulso de casa e chegou a vender entorpecentes.

O artista relatou ainda que uma experiência com LSD, na qual afirmou ter visto o próprio funeral, marcou um ponto de virada em sua trajetória. “Foi como um renascimento”, disse. Após o episódio, Tree afirmou ter encontrado na música um novo propósito. “A música virou minha salvação. Fiquei viciado em algo que podia me salvar.” Na mesma entrevista, o cantor também refletiu sobre a brevidade da existência. “A vida é preciosa e curta”, declarou.

O acidente

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No último domingo, 14, dois helicópteros colidiram no ar na região do Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves caíram em um pátio utilizado para armazenar veículos elétricos, e uma delas explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que destruiu diversos automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, enquanto investigadores do Cenipa iniciaram os trabalhos para apurar as causas da colisão.

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Morreram no acidente os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, cantor e produtor musical norte-americano; Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, youtuber argentino; Lucas Brito Chaves, DJ e produtor musical brasileiro conhecido como Lucas Frota; e Lucas Vignale, diretor argentino de videoclipes. As autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da colisão entre as aeronaves.

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Acidente
Rio de Janeiro
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