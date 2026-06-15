Oliver Tree, morto em acidente de helicóptero no Rio, relatou experiência com LSD em que viu o próprio funeral

Em uma entrevista que voltou a circular após sua morte, Oliver Tree contou que uma tragédia familiar na adolescência mudou sua forma de enxergar a vida. Segundo o cantor, uma prima morreu de meningite quando ele tinha 13 anos, o que o levou a acreditar que poderia morrer a qualquer momento. A partir daí, disse ter buscado viver intensamente, período em que se envolveu com drogas, foi expulso de casa e chegou a vender entorpecentes.

O artista relatou ainda que uma experiência com LSD, na qual afirmou ter visto o próprio funeral, marcou um ponto de virada em sua trajetória. “Foi como um renascimento”, disse. Após o episódio, Tree afirmou ter encontrado na música um novo propósito. “A música virou minha salvação. Fiquei viciado em algo que podia me salvar.” Na mesma entrevista, o cantor também refletiu sobre a brevidade da existência. “A vida é preciosa e curta”, declarou.

O acidente

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No último domingo, 14, dois helicópteros colidiram no ar na região do Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves caíram em um pátio utilizado para armazenar veículos elétricos, e uma delas explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que destruiu diversos automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, enquanto investigadores do Cenipa iniciaram os trabalhos para apurar as causas da colisão.

Morreram no acidente os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, cantor e produtor musical norte-americano; Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, youtuber argentino; Lucas Brito Chaves, DJ e produtor musical brasileiro conhecido como Lucas Frota; e Lucas Vignale, diretor argentino de videoclipes. As autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da colisão entre as aeronaves.