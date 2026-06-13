Olha o aviãozinho… Por que a criançada nunca esteve tão enjoada para comer

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Ensinar crianças a comer bem é um desafio crescente. Entenda por que a seletividade alimentar infantil virou um fenômeno moderno, explorando fatores históricos e culturais. Descubra estratégias eficazes, baseadas na ciência, para ajudar seu filho a desenvolver um paladar mais variado sem estresse.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ensinar uma criança a comer bem é tarefa das mais hercúleas, daquelas que envolvem altas doses de persistência por parte dos adultos, sem garantia de sucesso. Nos tempos de educação mais rígida, o processo se desenrolava na base da ordem — ou come, ou vai para o quarto. E a maioria acabava encarando o prato, ainda que não lhe apetecesse, já que não havia rotas alternativas, como um pacote de biscoitos à mão para aplacar a fome. O mundo caminhou para uma educação de maior liberdade, movimento salutar no qual a criança conquistou espaço para expor suas vontades, mas que não raro traz como efeito colateral uma dinâmica que em nada ajuda a ensejar uma boa alimentação. Os pequenos que hoje batem o pé para não ingerir algo que não lhes parece palatável, embora saudável, muitas vezes ganham a batalha, restringindo o universo alimentar a bem poucos itens.

O resultado é uma nutrição mais pobre, assim como um paladar menos aberto ao desconhecido, uma marca das novas gerações que põe pais e especialistas diante de uma mesma equação: fazer a garotada cultivar bons hábitos à mesa sem que a refeição seja a pior hora do dia. O crescente número de meninas e meninos enjoados para comer vem sendo objeto de estudos como o da historiadora Helen Zoe Veit, da Universidade Estadual do Michigan, autora do recém-lançado Picky: How American Children Became the Fussiest Eaters in History (“Seletivos: como as crianças americanas se tornaram as mais exigentes com comida na história”), que ajuda a entender as raízes do fenômeno e ilumina caminhos para superá-lo.

O mergulho em 150 anos de registros médicos, manuais de maternidade e hábitos alimentares reforça quão recente é o advento da criança ultrasseletiva. Um empurrão para a tendência veio lá atrás, em fins do século XIX: assombrados com a elevada mortalidade infantil, os médicos suspeitavam que a diversidade do cardápio que lhes era apresentado explicava parte do problema, já que estômagos imaturos não estariam fisiologicamente preparados para tamanha riqueza de sabores. Era fake news, mas abriu espaço para a ideia de que deveria haver uma comida própria para crianças, um modo de ver que colide com o que prega a nutrição moderna: está comprovado que é bom experimentar de tudo, e desde cedo.

Um fator que ao longo do tempo vem contribuindo para a turma miúda lapidar menos o paladar tem a ver com uma mudança de hábitos mais ampla a partir do século XX. A maciça migração do campo para as metrópoles fez a criançada viver em apartamentos e gastar menos energia ao ar livre. E assim, mais sedentárias, têm hoje menos fome, e a atratividade da comida cai. Na década de 1940, entrou em cena o pediatra americano Benjamin Spock, que sedimentou entre famílias mundo afora a ideia de que de nada valeria forçar os filhos a comer, dado o risco de criarem uma aversão aos alimentos, e a situação ficar ainda mais complicada. Segundo a autora de Picky, a meninada, livre e solta, passou a ter uma autonomia para escolher menus que gradativamente fizeram declinar a qualidade nutricional de gerações. “Em passado não tão distante, simplesmente não existia o conceito de criança exigente à mesa”, enfatiza Helen Zoe.

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Atenta à revolução que sacudia a cultura à mesa, a indústria alimentícia investiu pesadamente na convidativa prateleira infantil, agora repleta daqueles itens ultraprocessados que oferecem prazer imediato ao paladar, sem envolver qualquer esforço de adaptação. Pois é justamente o que preocupa os estudiosos, já que receitas mais complexas, com diferentes formas e texturas, passam a ser rejeitadas pelo desafio que impõem. “Isso tudo deseduca o paladar da criança”, alerta Fabíola Suano, presidente do departamento científico de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muitas pesquisas dão números à tendência. No Brasil, o grupo dos enjoados para comer abrange uma em cada quatro crianças, segundo levantamento da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para os pais, o desafio é diário e nem sempre vencido. “Adaptei o preparo das refeições às preferências da minha filha de 10 anos porque sei que, do contrário, a refeição vai virar um estresse”, reconhece a professora de história Isléia Streit, 48. O quadro se agrava com a onipresença das telas, frequentemente também sobre a mesa, roubando preciosa atenção do ato de comer.

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Mas calma que há boa notícia no horizonte: enquanto a seletividade alimentar ascende, a ciência oferece cada vez mais pistas de como enfrentá-la. Lição número 1: nunca desistir de primeira. Sabidamente, a criança tende a aceitar um novo alimento após sucessivas exposições a ele — o indicado é insistir por até quinze vezes, de preferência mudando a receita. “É preciso tempo para se adaptarem a textura, cor e cheiro”, explica a nutricionista infantil Mayara Sanay. O exemplo em volta também pesa a favor. Ver irmãos, amigos e adultos consumindo certo prato aumenta significativamente as chances de que seja bem recebido por paladares em franco desenvolvimento. E cada família vai encontrando seu jeito. A fórmula implantada pela nutricionista Roberta Mendes, 37 anos, para dar um upgrade no cardápio da filha de 6 foi combinar oferta de alimentos variados, participação nas refeições em família e pouca pressão. “Sempre tento incluir a Alice no preparo da comida e conversar com ela sobre os alimentos”, conta. Depois de percorrer mais de um século de tantas transformações no prato infantil, Helen Zoe conclui, otimista: “A verdadeira missão do livro é recuperar a ideia de que crianças são capazes de gostar de quase tudo”. Dito isso, mãos à obra e boa sorte.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999