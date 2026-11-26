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Dicionários internacionais elegeram os termos que definiram 2026. Dominadas pelo impacto da internet e da inteligência artificial, escolhas como Maxxing, Mogging e Óculos de pervertido revelam transformações do comportamento digital. Conheça os significados e reflexões por trás de cada expressão.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quem gasta horas do dia a dia navegando pela internet já deve ter encontrado uma série de termos que pouco têm a ver com o português. “Óculos de pervertido”, o sufixo “Maxxing” e a nova palavra “Mogging” fazem parte desse grupo. Com o fim do ano de 2026, diversos dicionários — tanto físicos quanto digitais — elegeram algumas dessas como as palavras mais representativas do ano.

Um dos primeiros a divulgar sua palavra do ano foi o Dictionary. com, dicionário em inglês online e gratuito fundado em 1995. O dicionário digital escolheu o termo “Maxxing”, que pode ser sufixo e substantivo, como sua palavra do ano. Maxxing é uma forma de aumentar alguma coisa, similar a “super” ou “ultra”. A diferença é que o “maxxing” busca chegar ao limite, como em “sleepmaxxing” (o ato de buscar o melhor sono possível), ou “looksmaxxing”, o ato de buscar sua versão mais bela possível.

Em seguida, o dicionário Collins — dicionário digital e impresso, publicado no Reino Unido — escolheu “Mogging” (que utiliza o mesmo gerúndio similar a “Maxxing”) como sua palavra que representa 2026. No caso, “mogging” fez muito sucesso entre o público infantil, e no Brasil tem sua versão em português: “moggar”. “Mogging” ou “moggar” é o ato de ofuscar alguém dentro de uma situação social. Nesse contexto, a pessoa ofuscada vira o indivíduo “moggado”.

O Dicionário de Cambridge também entrou no jogo de seus similares e decidiu sua palavra do ano. Contrariando a norma (de relações com a IA e a internet), a organização definiu “Human”, em português “Humano”, como a palavra do ano. A escolha serviu como forma de rebater os avanços da IA. “Aquele que possui as qualidades, os defeitos e os sentimentos próprios dos seres humanos, em oposição aos deuses, aos animais ou às máquinas”, disse a organização na revelação.

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Após o Dictionary. com, o Collins e o Cambridge, o último dicionário a escolher uma palavra do ano foi o Macquarie, principal referência para o inglês australiano. No caso, o Macquarie escolheu não uma palavra, mas um termo composto para a representação de 2026: “Pervert glasses”, ou, em português, “óculos de pervertido”. O termo ganhou fama após os avanços em 2026 da comercialização dos óculos de inteligência artificial da Meta, empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, tem tentado alavancar ainda mais as vendas do produto, mas acabou por, durante todo o ano de 2026, enfrentar uma série de indivíduos ao redor do mundo que expuseram nas redes sociais os perigos de óculos inteligentes que conseguem gravar, fotografar e realizar outras ações diversas sem o conhecimento e consentimento da pessoa gravada. Nas redes sociais, diversos influenciadores utilizavam a tecnologia para gravar “cantadas” direcionadas a mulheres nas ruas, que não sabiam que estavam sendo gravadas.

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A internet

Em todos os três principais casos, um fator em comum se destaca nas palavras escolhidas: a presença da internet. Grande parte da comunicação mundial é feita por meio de tecnologias sustentadas pela internet, e o aumento da interação digital fez com que cada vez mais palavras nascessem e fossem modificadas por causa desse meio de comunicação. Além de todas as organizações já citadas, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgou sua lista de quatro palavras pré-selecionadas para serem a “palavra do ano” de acordo com ela.

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Entre elas estão “doomerism” (relacionada ao pessimismo extremo da situação atual do mundo), “microdrama” (uma série de drama curta e feita em episódios, geralmente para redes sociais de vídeos curtos, como o TikTok), “post-literate” (representa um período histórico em que a importância da literatura e da palavra escrita diminuiu de forma significativa) e “slopaganda” (propaganda de baixa qualidade distribuída online e feita por meio de inteligência artificial generativa).