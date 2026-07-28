O vestido pintado à mão de ex-Miss Brasil que custa 270 mil reais

Vencedora do Miss Universe Brasil 2025, a piauiense Maria Gabriela Lacerda se despediu do título em grande estilo no último domingo, 26. Para sua última exibição com a faixa, ela utilizou um vestido pintado à mão que representa “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci. Assinada pelo estilista Mario César, a peça é estimada em 270 mil reais e reflete o catolicismo de Maria Gabriela, algo que já havia sido exposto no ano anterior, quando a miss desfilou de Nossa Senhora Aparecida.

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