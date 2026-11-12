O significado por trás de ‘Sol da Meia-Noite’, cor escolhida pela Suvinil para 2027

A Suvinil escolheu o Sol da Meia-Noite, um roxo escuro e intenso, como sua Cor do Ano 2027. A tonalidade foi apresentada na quarta-feira, 11, e representa, segundo a fabricante de tintas, a transformação, o mistério e a abertura para novas possibilidades. “Em um mundo obcecado por respostas, Sol da Meia-noite celebra o inexplicável. A cor de 2027 materializa a beleza do desconhecido e surge como um símbolo de transição. É a cor da metamorfose que nos mergulha no mistério e evoca o poder que existe em acreditar”, define a marca.

A escolha integra o estudo de tendências Co(r)existir 2027, desenvolvido pela marca para identificar movimentos culturais, sociais e tecnológicos que influenciam a maneira como as pessoas vivem e se relacionam com os ambientes. O roxo escolhido é “resultado do encontro entre vermelhos mais introspectivos e azuis mais emocionais”. Na interpretação da Suvinil, a cor simboliza a beleza daquilo que ainda não pode ser explicado e a disposição para seguir acreditando mesmo diante das incertezas. Para além da arquitetura e decoração, a marca também aposta no Sol da Meia-Noite para a moda, por exemplo.

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O levantamento deste ano foi construído a partir de cinco temas, traduzidos em diferentes paletas de cores, e teve como um dos pontos de partida uma imersão no arquipélago de Marajó, no Pará. A pesquisa reuniu profissionais de áreas como moda, arquitetura, design e cultura para explorar referências brasileiras e suas possibilidades de expressão. Além do Sol da Meia-Noite, a paleta de 2027 inclui os tons Marfim Nobre, Grão de Areia, Abelha, Inverno Gelado, Melado, Funicular, Argila Cerâmica, Cabruca, Rosa Giz, Bordô, Bombom de Ameixa, Temporal, Cambacica, Luz da Lua, Azul-Etéreo, Anoitecer, Escuridão, Sálvia, Alcaparra e Topázio Amarelo.

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Outras marcas do setor também já elegeram suas cores para 2027: a Coral escolheu Pedra Natural, um verde-claro com nuances acinzentadas, enquanto a Sherwin-Williams apostou em Aipo SW 6421, um verde suave com toques amarelados. Já a Lukscolor escolheu Redon, um verde profundo inspirado na esmeralda. Apesar das diferenças de tonalidade, as três marcas se voltam para a natureza e associam seus tons de verde a ideias como bem-estar, equilíbrio e conexão com os ambientes.

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Em 2026, a Suvinil apresentou duas cores do ano, em vez de uma: Tempestade, um rosa acinzentado, e Cipó da Amazônia, um verde com nuances amareladas. Enquanto o rosa foi associado à expressão dos sentimentos e à introspecção, o verde representava a conexão com a natureza e a abertura para novos hábitos e perspectivas.