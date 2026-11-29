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Com notas que vão de pistache a bolo de cenoura, as fragrâncias gourmands vivem um verdadeiro boom. Impulsionada pelas redes sociais e pela era das canetas emagrecedoras, a tendência transforma aromas comestíveis no novo objeto de desejo da perfumaria de luxo.

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Quando o estilista francês Thierry Mugler decidiu se aventurar no universo da perfumaria, ele convocou o compatriota Olivier Cresp para criar uma fragrância completamente original. O resultado foi Angel, lançado em 1992 e responsável por inaugurar uma tendência olfativa. Com notas de bergamota, açúcar queimado e patchuli amadeirado, o perfume é considerado o primeiríssimo do tipo gourmand, inspirado em ingredientes do universo culinário. Décadas depois, na era das redes sociais e das onipresentes canetas emagrecedoras, por óbvio, o estilo vive uma nova onda de sucesso, em modo de tsunâmi.

Os perfumes gourmands, ou com odores “comestíveis”, já representam o segundo maior grupo entre os lançamentos de novas fragrâncias: sua participação saltou de 9% há dois anos para 24% em 2025, atrás apenas dos florais, segundo relatório da agência de pesquisa Mintel. A tendência explora sobretudo o apelo dos doces e ganha impulso com o potencial de viralização nas redes sociais.

Há muitos sabores — ou melhor, aromas — para experimentar. “A baunilha é a queridinha das mulheres, sem dúvida alguma”, diz Renata Ashcar, especialista em perfumaria. “Estamos também passando pela onda do pistache, presente em vários lançamentos, além da cereja, do chocolate e do caramelo, que nunca saíram de moda.” O pistache registrou salto de 852% nas buscas e menções relacionadas a perfumes nas redes no último ano, segundo a empresa de monitoramento de tendências Spate. Mas os perfumistas estão longe de se limitarem a reproduzir o cheiro dos alimentos: incorporam esses ingredientes de forma criativa, em composições mais complexas e surpreendentes (e com preços na faixa de 150 a 240 dólares). “Os gourmands ficaram mais sofisticados, texturizados e sensoriais”, diz Renata. O Rabbit, da canadense Zoologist, combina aroma de bolo de cenoura com notas de feno seco. Já a asiática Strangers Parfumerie aposta no odor de tomate em seu Acid TMT.

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A ascensão dessa família de produtos revela uma ironia dos tempos atuais: enquanto ingredientes associados à comida ganham espaço nos frascos de perfume, perdem terreno na dieta de quem recorre às canetas emagrecedoras. Empresas do setor, como Givaudan, International Flavors & Fragrances e L’Oréal, estudam a relação entre esses medicamentos e as atuais preferências olfativas. Ainda são necessárias mais pesquisas para estabelecer uma ligação direta entre os fenômenos, mas uma das hipóteses é que, com a redução do apetite, as pessoas busquem outras formas de experimentar o prazer associado à comida — entre elas, o cheiro.

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Atento à oportunidade, o setor de beleza amplia a aposta para além da perfumaria. A L’Occitane au Brésil transformou um hidratante num pote que pode ser facilmente confundido com um doce de verdade, o pudim — o item que remete à memória afetiva dos brasileiros custa 119 reais. Desde o início, esses aromas carregam uma história — como Angel, insista-se, que levou para o frasco o cheiro do açúcar queimado das feiras frequentadas por Thierry Mugler na infância. Hoje, porém, a nostalgia vem acompanhada de outros atrativos: o apelo visual, capaz de render likes nas redes sociais, e a possibilidade de satisfazer, ainda que apenas pelo olfato, o desejo por um belo quitute.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023