O recado de Ana Paula Renault sobre o direito das pessoas LGBT+ no Brasil

A vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, publicou uma mensagem neste domingo, 28, sobre o Dia do Orgulho LGBT+, celebrado hoje, na qual afirmou que, todas as vezes que alguém sente medo de existir com liberdade, toda a sociedade perde um pouco de sua própria humanidade.

Sentada em uma escada pintada com as cores do arco-íris, Ana Paula apareceu em um vídeo para registrar seu apoio à comunidade. O recado da ex-BBB superou as 223 mil curtidas com pouco mais de uma hora que havia sido publicado.

“Existe uma pergunta que toda sociedade deveria ter coragem de responder: quem decidiu que algumas pessoas precisam lutar apenas para existir? Nenhum direito deveria depender de quem você ama, de como você se identifica ou de quem você é. Toda vez que alguém sente medo de existir com liberdade, todos nós perdemos um pouco da nossa humanidade. Porque uma sociedade verdadeiramente democrática não escolhe quem merece respeito. Ela entende que dignidade não se concede. Dignidade se reconhece. Hoje, no Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, vale lembrar que visibilidade não é um privilégio. É a possibilidade de viver sem medo, sem vergonha e sem precisar pedir desculpas por existir“, começou Ana Paula.

“Que chegue o dia em que ninguém precise esconder a própria verdade para viver em paz. Porque, quando uma pessoa conquista o direito de ser quem ela é, a liberdade cresce para todos. E a democracia só está completa quando ninguém precisa pedir licença para existir”, completou a ex-BBB. Assista ao vídeo abaixo.

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Apesar de ser heterossexual, Ana Paula se considera uma aliada da causa LGBT+, bem como uma mulher feminista e que defende demais pautas progressistas, como o antirracismo e o antifascismo.