O que são as enzimas recombinantes, a nova aposta da estética para ‘desamassar’ a pele do rosto e do corpo

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Uma nova geração de enzimas recombinantes revoluciona a medicina estética, indo além da gordura localizada. Com biotecnologia avançada, elas atuam na regeneração tecidual, remodelação e melhora global da pele. Descubra como essa abordagem fisiológica e precisa oferece tratamentos mais previsíveis e naturais contra o envelhecimento.

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Durante anos, o termo “enzimas” esteve associado principalmente a tratamentos voltados para gordura localizada e contorno corporal. Agora, uma nova geração dessas substâncias começa a reposicionar seu papel dentro da medicina estética. Desenvolvidas por biotecnologia avançada, as chamadas enzimas recombinantes vêm ganhando espaço em protocolos que vão além da redução de medidas e passam a atuar também na regeneração tecidual, remodelação da matriz extracelular e melhora global da qualidade da pele.

Um dos exemplos dessa nova abordagem é o Pbserum, tecnologia produzida na Espanha pela empresa Proteos Biotech, que utiliza enzimas obtidas por DNA recombinante para atuar de forma mais precisa em diferentes alterações teciduais. “Trata-se de uma estratégia terapêutica que visa a reorganização funcional da arquitetura tecidual, melhorando as bases bioquímica, celular e estrutural do envelhecimento e da disfunção da pele”, diz a dermatologista Karine Cade

A proposta é diferente dos antigos coquetéis enzimáticos amplamente difundidos na estética: em vez de provocar processos inflamatórios intensos, as enzimas recombinantes buscam estimular mecanismos fisiológicos de reorganização e reparo dos tecidos.

Segundo a especialista, o avanço da biotecnologia permitiu que a medicina estética passasse a trabalhar com substâncias mais controladas, padronizadas e específicas. “As enzimas recombinantes representam uma evolução importante porque são produzidas com alto grau de pureza e atuam de maneira direcionada sobre determinados substratos da pele e dos tecidos. Isso permite protocolos mais previsíveis e personalizados”, diz a médica da Clínica Otávio Macedo & Associados. Ela esteve na cidade de Albacete, na Espanha, para visitar a Proteus, empresa que fabrica o produto e acompanhar os processos de produção. As enzimas são importadas para o Brasil por meio da empresa Vida Bela.

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Tratamento de áreas difíceis

A tecnologia utiliza diferentes tipos de enzimas que podem atuar sobre componentes específicos da matriz extracelular, estrutura responsável pela sustentação e comunicação entre as células. Entre elas estão colagenases, lipases, hialuronidases, liase e outras moléculas que participam do processo de remodelação tecidual.

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Na prática, os protocolos vêm sendo utilizados para tratar áreas difíceis como contorno da face, papada, além de fibroses pós-cirúrgicas, cicatrizes, estrias, irregularidades da pele, áreas de gordura localizada, flacidez e sinais de envelhecimento cutâneo. As enzimas também atuam na limpeza da matriz extra celular. Ou seja, retiram o colágeno envelhecido e estimulam fibroblastos (células que formam colágeno), regenerando a pele.

A tecnologia também tem despertado interesse por sua aplicação em intercorrências relacionadas ao ácido hialurônico, incluindo alguns casos de correção de preenchimentos.

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Mudança de mindset

Para Karine, um dos principais diferenciais está na mudança de mentalidade que vem ocorrendo dentro da estética. “Existe uma busca crescente por tratamentos que respeitem mais a anatomia e a fisiologia da pele. Agora, o paciente quer melhorar a qualidade dos tecidos, preservar características individuais e obter resultados progressivos, sem transformações artificiais”, afirma.

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O movimento acompanha uma tendência global da chamada medicina regenerativa, área que reúne estratégias voltadas para estimular mecanismos naturais de reparo e renovação dos tecidos. Nos últimos anos, esse conceito passou a influenciar diversas áreas da estética, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias que associam ciência, biologia celular e abordagens menos invasivas.

Outro fator que tem chamado atenção dos especialistas é a possibilidade de combinar as enzimas recombinantes com outros procedimentos, como radiofrequência, ultrassom microfocado, lasers e bioestimuladores, criando protocolos integrados voltados para diferentes necessidades clínicas. “As enzimas potencializam a ação de outros produtos e tecnologias. Por isso, podem ser aplicados antes desses tratamentos porque melhoram a qualidade do fibroblasto”, diz Karine.

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As enzimas recombinantes refletem uma mudança mais ampla na forma como o envelhecimento e a regeneração dos tecidos vêm sendo abordados. Em vez de apenas preencher, esticar ou estimular a inflamação, a proposta passa a ser reorganizar, reparar e recuperar a funcionalidade da pele de forma cada vez mais precisa e com resultados mais duradouros.